La gardienne de but et capitaine de hockey féminin indien Savita estime que la double responsabilité d’être la dernière ligne de défense et de diriger l’équipe l’oblige à entraîner son esprit différemment, afin qu’elle puisse aider l’équipe plus efficacement dans des situations de pression.

Parlant de la double responsabilité, Savita a déclaré: “Le poste de gardien de but est une responsabilité différente. En tant que gardien de but expérimenté, je m’entraîne toujours dans l’esprit d’aider l’équipe. En tant que capitaine, votre responsabilité augmente car vous devez prendre soin de votre jeu et également gérer les performances de votre équipe.

Savita a mené Indian lors de la première saison de la FIH Pro League 2021/22 où l’équipe a terminé troisième. Elle a également dirigé l’équipe aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 où l’Inde a battu la Nouvelle-Zélande 1-1 (2-1 SO) pour remporter le bronze.

“Il est possible qu’un jour votre équipe ne soit pas performante, vous devez donc la motiver en tant que capitaine. Mais en travaillant sous la direction de l’entraîneure en chef Janneke Schopman, nous sommes capables de nous répartir les responsabilités, donc je pense que cela m’a aidé à jouer librement, sans ressentir la pression », a ajouté Savita.

Savita a également exprimé sa gratitude d’avoir été nominée pour le prix de la gardienne de but féminine de l’année 2021-22 de la FIH et a déclaré qu’elle sentait qu’elle allait dans la bonne direction. Savita, qui avait remporté le prix dans la même catégorie lors de l’édition précédente, a déclaré que le soutien de ses coéquipières et de son personnel d’entraîneurs s’était avéré utile.

“Je me sens assez bien d’être nominé des années consécutives. Nous avons continué à nous entraîner dur après les Jeux olympiques de Tokyo 2020 pendant toute l’année. Obtenir une nomination à nouveau me donne l’impression que je vais dans la bonne direction à l’entraînement », a déclaré Savita.

« Le personnel d’entraîneurs et les joueurs ont été très favorables. Nous avons toujours travaillé ensemble à chaque compétition. Aucune réalisation n’est une réalisation individuelle pour chacun d’entre nous, mais le résultat d’efforts d’équipe. En tant que gardien de but, mon travail consiste à faire en sorte que mon équipe soit satisfaite de ma performance et nous nous efforçons tous de nous entraider pour obtenir les résultats. Si l’un de nous est nominé, chaque membre de l’équipe reçoit une appréciation et c’est ce qui me rend heureux », a ajouté le joueur de 32 ans.

L’équipe indienne est retournée au camp d’entraînement le 29 août, alors qu’elle se prépare pour la Coupe des nations féminines de la FIH qui se jouera en décembre. L’équipe attend également avec impatience les Jeux asiatiques de l’année prochaine.

Savita a déclaré que gagner une médaille aux Jeux de Birmingham a créé un environnement positif dans le camp.

«Après avoir remporté une médaille CWG, nous nous sommes tous sentis très motivés et nous avions tous hâte que le camp commence afin que nous puissions commencer à travailler sur les domaines où nous pouvons nous améliorer. Tous les joueurs travaillent très dur au camp, et c’est un environnement plutôt positif au camp », a déclaré Savita.

“Le tournoi le plus important pour nous l’année prochaine, ce sont les Jeux asiatiques. Nous participerons également à la Coupe des Nations de la FIH en décembre, mais notre objectif principal est d’être préparés pour les Jeux asiatiques », a-t-elle ajouté.

Outre Savita, Harmanpreet Singh (Joueur FIH de l’année Hommes), PR Sreejesh (Gardien de but FIH de l’année Hommes), Sanjay (Étoile montante FIH de l’année Hommes), Mumtaz Khan (Étoile montante FIH de l’année Femmes), Graham Reid (Entraîneur de l’équipe masculine de l’année de la FIH) et Janneke Schopman (Entraîneur de l’équipe féminine de l’année de la FIH) ont également été nominés pour les FIH Hockey Star Awards 2021-22.

