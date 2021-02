Savita et Rajani m’aident dans mon jeu, déclare le gardien Bichu Devi

La carrière de la gardienne Bichu Devi Kharibam est en plein essor depuis qu’elle a fait sa percée avec un affichage accrocheur aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018, un tournoi où l’Inde a remporté une médaille d’argent historique. L’année suivante, elle a été nommée gardienne de but du tournoi dans le cadre du Four Nations Junior Women Invitational à Dublin et a été accélérée dans l’équipe senior.

Bichu doit maintenant rivaliser avec des militants chevronnés tels que Savita Punia et Rajani Etimarpu pour une place dans l’équipe indienne. Mais la jeune femme de 20 ans de Manipur est calme sur son rôle au sein de l’équipe senior et adore s’entraîner aux côtés de ses seniors.

« Savita didi et Rajani didi m’ont beaucoup aidé », a déclaré Bichu. « Je les aborde avec mes doutes et je suis plus qu’heureux de m’aider. Même eux m’interrogent sur leurs faiblesses et comment ils peuvent les corriger malgré que je sois nouveau au niveau senior. Ils me traitent comme un ami. .ou comme une sœur. Ils m’ont donné beaucoup d’amour et je les respecte beaucoup. «

Faisant partie du Core Probable Group qui s’entraîne pour les Jeux Olympiques, Bichu comprend que c’est une excellente occasion pour elle de faire bonne impression et de s’imprégner des qualités nécessaires pour être une gardienne hors pair.

« Je suis vraiment excitée en pensant aux Jeux olympiques. Parce que c’est un si gros tournoi, je dois travailler plus fort. J’essaie d’absorber tous les conseils que mes seniors et entraîneurs m’ont donnés », a-t-elle déclaré.