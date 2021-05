Savio Medeira insiste pour continuer à donner. Il a mis en 17 ans de service ininterrompu chargé de trophées au cœur du milieu de terrain pour les géants de Goan Salgaocar FC; a entraîné l’équipe nationale masculine senior de l’Inde vers un triomphe majeur – la Coupe SAFF 2011; et maintenant, il est le chef de la formation des entraîneurs à la All-India Football Federation (AIFF). Sans oublier qu’il a également représenté les Blue Tigers au niveau international à la fin des années 90. Le maître éducateur, qui a été occupé à élever les normes de la formation des entraîneurs dans le pays, a maintenant saisi l’occasion de faire sa part alors même que (selon ses propres mots), la «situation est effrayante» à Goa.

L’ancien milieu de terrain indien a donné une chance à la Goa Sikh Youth Community Kitchen pour renforcer ses efforts de secours pendant cette pandémie. La communauté a travaillé sans relâche pour distribuer plus de 500 repas gratuits depuis l’entrée principale du Goa Medical College (GMC) et a également livré des bouteilles d’oxygène indispensables à plus de 40 sites.

Medeira a non seulement contribué en nature à cette communauté, mais offre également des mots d’encouragement pour continuer à servir l’humanité en ces temps difficiles.

«J’ai appris que la communauté des jeunes sikhs de Goa donnait des repas gratuits à l’extérieur de l’école de médecine de Bambolim et qu’elle recherchait des dons pour l’épicerie et d’autres articles essentiels afin que les gens puissent continuer à être aidés», a déclaré Madère.

«Je les ai rencontrés hier (10 mai). J’étais heureux qu’ils fassent un tel travail humanitaire pour aider les gens qui n’ont même pas de repas – dans certains cas, ne peuvent même pas avoir de nourriture, oubliez les repas. Donc, c’est un gros problème. «

Si ce geste n’est pas la première démonstration de la nature philanthropique de l’ancien entraîneur indien, il préfère pourtant ne pas parler des différentes initiatives qu’il entreprend malgré la pression d’une réponse. En fait, même ce don aurait échappé à notre attention sans un jeune qui avait insisté pour qu’une photo soit cliquée avec l’ancien international indien.

« Pour moi, aider les autres n’est pas de montrer, mais de voir que quelqu’un est aidé et c’est ce dont vous devez être heureux. » Dit Medeira. « Je fais un peu de dons, aidant ceux qui en ont besoin. Chaque fois que nous essayons de tendre la main, ils se sentent mieux. C’est la chose la plus importante », a-t-il déclaré.

Pour conclure, le pilier de Goa avait ce message pour tout le monde à travers le pays: «Je voudrais dire qu’en cette période difficile, en particulier ce que traverse l’Inde, et nous devons être mentalement plus forts pour lutter contre le COVID.

«Soyez plus compatissant envers les gens qui vivent cela, ne les isolez pas totalement, appelez-les et essayez de vous préoccuper de ce qu’ils font et gardez-nous dans la prière et demandez pardon à Dieu de prendre cela. la pandémie disparaît aussitôt, comme Lui seul le peut. «

