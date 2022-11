Savills Chase: Galvin et Conflated dirigent l’équipe vedette de Gordon Elliott à Leopardstown | Nouvelles de la course

Galvin, Conflated et Fil Dor sont parmi les grands noms qui seront en action pour Gordon Elliott pendant la période des fêtes alors que le gestionnaire de Cullentra mélange son sac pour le festival de Noël de Leopardstown.

Elliott a connu un énorme succès lors de la réunion de quatre jours ces dernières années, avec la victoire palpitante de Galvin Savills Chase sur A Plus Tard un point culminant clair en 2021.

Le joueur de huit ans reviendra à Foxrock avec un point à prouver après avoir déçu lors de sa réapparition saisonnière dans le Ladbrokes Champion Chase à Down Royal le mois dernier et devrait être rejoint par deux stablemates à Conflated et Fury Road.

Image:

Conflated est clair à la fin





Conflated a remporté l’Irish Gold Cup à Leopardstown la saison dernière et devrait s’améliorer pour sa course lorsqu’il est troisième dans la même course Down Royal, tandis que Fury Road a remporté un Grade Two sur la même carte.

“J’étais très content de Conflated à Down Royal. Il a eu un bon coup et est venu énormément pour la course”, a déclaré Elliott lors d’une matinée de presse dans son jardin lundi.

“Ce sera sa prochaine cible et c’est un bon cheval. Il m’a probablement un peu surpris dans l’Irish Gold Cup, mais c’est un cheval juste à son époque.”

À propos de Galvin, il a ajouté: “Il a visé sale après Down Royal mais il est de retour en bon état maintenant et j’imagine qu’il ira à nouveau à Leopardstown.

“Il a un grand cœur et a terminé quatrième de la Gold Cup (Cheltenham). Il n’obtient probablement pas le crédit qu’il mérite.

Image:

Fury Road et Jack Kennedy avec le marié Matthew Sheridan après la victoire de l’entraîneur Gordon Elliott





“Nous allons probablement courir Fury Road aussi. Il a toujours semblé être un peu un cheval de bride, mais j’ai aimé la façon dont il a baissé la tête à Down Royal et il adorera aussi le sol à Leopardstown.”

Comme d’habitude, Elliott est bien approvisionné dans tous les domaines, mais son équipe de chasseurs novices semble particulièrement forte. Fil Dor, un coureur de haies juvénile de haut niveau la saison dernière, a bien démarré sa carrière sur les clôtures à Navan dimanche et devrait passer immédiatement au niveau 1 dans le Racing Post Novice Chase le 26 décembre.

Elliott a déclaré: “On dirait probablement que nous avons un bon groupe de chasseurs novices. Nous avons également quelques bons coureurs de haies novices, mais je dirais que nous pourrions être un peu forts avec les chasseurs novices au moment.

“Je pense que Fil Dor a très bien sauté à Navan – il avait un pied parfait et a attaqué ses clôtures. Il avait toujours l’air d’être un chasseur et je pensais qu’il était bon.

“J’imagine que Leopardstown est l’endroit où il ira. Cela semblerait un timing parfait et il est fort avec une herbe d’été, alors il ira là-bas.”

Image:

Fil Dor et Jack Kennedy remportent le Boardsmill Stud Irish EBF Beginners Steeplechase





L’un des plus grands rivaux de Fil Dor pourrait s’avérer être le détenu d’Elliott Hollow Games, qui a également fait ses débuts en chasse à Navan plus tôt dans le mois.

L’entraîneur a ajouté: “Hollow Games était à Navan ce matin et a très bien sauté. Je l’ai peut-être couru sur la mauvaise distance l’année dernière – j’essayais de faire de lui un stayer, mais la façon dont il a gagné plus de deux milles et un (furlong) à Navan le dernier jour, c’est peut-être son voyage.

“Il ira probablement à Navan dimanche semaine, puis à Leopardstown également.”

L’objectif festif de Mighty Potter devrait devenir plus clair après qu’il ait participé au Drinmore Novice Chase de ce week-end à Fairyhouse, alors que ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le hurdler Three Stripe Life, vainqueur de la première année, n’atteigne le plus haut niveau sur les clôtures après s’être ressaisi sur son introduction à Naas.

“Il a soufflé très fort après la course. C’est un gros cheval grossier et je dirais qu’il pourrait y avoir beaucoup d’améliorations par rapport à cette course à Naas”, a ajouté Elliott. “Je dirais que deux milles et demi, c’est tout ce qu’il irait pour le moment.”

Parmi les autres chasseurs novices en lice pour courir à Noël, citons Minella Crooner, qui est à destination du Neville Hotels Novice Chase de trois milles. Gerri Colombe est également dans le mélange pour cette manche de première année, mais seulement si les conditions à Leopardstown sont plus douces que ce n’est souvent le cas.

L’équipe de haies novice du comté de Meath n’est pas trop minable non plus, avec Absolute Notions vers le haut de cet ordre hiérarchique particulier.

Le hongre milanais a remporté 25-1 dans un pare-chocs de Punchestown à ses débuts, mais a prouvé que ce n’était pas un hasard en revenant sur la même piste pour faire un arc gagnant en haies plus tôt ce mois-ci.

Il est l’une des nombreuses entrées formées par Elliott pour le Future Champions Novice Hurdle de Leopardstown avec Amir Kabir, le vainqueur de Listowel, le buteur de Cork Irish Point et Imagine, qui s’est vu refuser de justesse une deuxième victoire sur les obstacles à Gowran Park samedi.

Elliott a déclaré: “Je dirais qu’Absolute Notions est un bon cheval. J’imagine qu’il va intensifier son voyage. Qu’il aille pour les futurs champions, je ne suis pas sûr.

“Amir Kabir était très bon à Listowel et je dirais qu’il ira probablement ici. Il s’est donné une coupe à Listowel et a raté un peu de travail, c’est pourquoi il ne courra pas avant Leopardstown.

“C’est un bon cheval et je dirais qu’il va adorer le terrain de Leopardstown. “Imaginez qu’il puisse aller ici – c’est un bon cheval. Il aurait peut-être gagné à Gowran s’il avait sauté le dernier, mais le vainqueur (Inothewayurthinkin) avait l’air très intelligent.

“Irish Point a l’air très bien et nous l’aimons. Il a un peu de classe, un peu de botte et un peu de vitesse.”

Zanahiyr a subi une chirurgie du vent depuis sa déception dans le Lismullen à Navan et devrait franchir trois milles pour la première fois dans le Christmas Hurdle de Leopardstown le 28 décembre.

Le principal espoir d’Elliott pour le Matheson Hurdle de l’après-midi suivant sur deux milles est Pied Piper, qui a déjà gagné à Cheltenham et Down Royal cette saison et tentera d’avoir un impact sur un marché Champion Hurdle qui est actuellement dominé par la brillante paire de Constitution Hill. et Chèvrefeuille.

Image:

Joueur de flûte





Honeysuckle est peut-être invaincu en 16 courses et déjà double vainqueur du Champion Hurdle, mais Constitution Hill a toutes les chances de remporter sa couronne après un retour fulgurant dans le Fighting Fifth à Newcastle.

“J’ai été très impressionné par Constitution Hill – ce sera formidable de le voir s’affronter avec Honeysuckle dans le Champion Hurdle”, a déclaré Elliott.

“J’imagine que nous allons probablement diriger Pied Piper à Noël. Il est à deux sur deux cette année et il devra encore s’améliorer pour atteindre le niveau un, mais il est devenu plus fort.”