Savills Chase: Confondu dans l’image de la Gold Cup avec la victoire dominante de Leopardstown sous Jack Kennedy | Nouvelles de la course

Conflated s’est fermement imposé dans le tableau de la Cheltenham Gold Cup avec un succès dominant dans le Savills Chase à Leopardstown.

Le garçon de huit ans formé par Gordon Elliott a été un vainqueur surprise de l’Irish Gold Cup sur le parcours et la distance la saison dernière et a continué à bien courir avant de tomber deux de chez lui dans Ryanair Chase de Cheltenham avant de pousser le Clan Des Obeaux à proximité dans le Bowl à Aintrée.

Devant s’améliorer depuis sa réapparition saisonnière dans le Champion Chase à Down Royal en octobre, en l’absence du retrait A Plus Tard Conflated était le favori 2-1 et a finalement surclassé ses rivaux.

Image:

Conflated et Jack Kennedy ont remporté The Savills Chase pour l’entraîneur Gordon Elliott





Kemboy, vainqueur de cette course en 2018 et quatrième, deuxième et troisième au cours de chacune des trois dernières années, a adopté son rôle habituel de leader sous Paul Townend, mais il était clair que le futur garçon de 11 ans avait du mal à secouer sur les deux ans plus jeunes Conflated et Jack Kennedy lui ont permis de prendre la tête en se dirigeant vers le deuxième circuit.

En vérité, le leader du marché dirigeait le concours depuis chez lui et Kennedy pouvait même se permettre de commencer à célébrer le rodage alors qu’il passait le poteau avec cinq longueurs en main. Kemboy a couru une autre course courageuse pour se placer une fois de plus en deuxième position, le compagnon d’écurie du vainqueur Fury Road venant de plus loin pour remporter la médaille de bronze.

Paddy Power a réagi en réduisant les cotes de la Gold Cup de Conflated à 14-1 contre 33-1, tandis que Coral offre le même prix à partir de 40 ans.

Elliott a déclaré: “C’est dommage qu’A Plus Tard n’ait pas pu courir. La course s’est bien déroulée et Jack lui a offert une belle course.

Image:

A Plus Tard était un non-partant en retard





“Paul a stabilisé le rythme et Jack l’a laissé marcher. Il a dit que plus ce cheval ira vite, mieux il sera. Je pensais que Jack était merveilleux.

“Ce n’est pas un cheval facile et il commence en fait à s’installer maintenant. Il était très pervers et Jack a dit qu’il ne faisait pas de coup tout le long de la ligne droite. Il a sauté parfaitement tout le long.

“Nous ne le galopons pas beaucoup et il fait juste son travail de routine chaque jour. Nous l’avons laissé très court à Down Royal et Jack était ravi et a dit qu’il en sortirait énormément.

“J’imagine qu’il reviendra ici pour l’Irish Gold Cup mais nous devrons parler à Michael et Eddie (O’Leary) et faire un plan.

“Il y a eu beaucoup de discussions la saison dernière sur la course à laquelle il irait à Cheltenham, mais il ira certainement pour la Gold Cup cette année.”

Kennedy, comme Elliott complétant un triplé sur la carte, a déclaré: “Brillant. Les premiers jours ont été assez difficiles, mais nous avons certainement rattrapé cela aujourd’hui de toute façon.

“Paul l’a ralenti devant et ce garçon s’est un peu allumé, alors je l’ai laissé. Il l’a laissé tomber (la bride) à nouveau dans le dos. En fait, il ferait probablement mieux de faire un galop plus fort aussi.

“C’était une bonne performance et je suis ravi de lui. C’est un sauteur brillant, même court, il est capable de se relever.

“C’est un bon cheval et probablement un peu excentrique, mais je suppose que le sou est après avoir chuté avec lui et il est beaucoup plus direct maintenant. Il a été très direct aujourd’hui.”