Savills Chase: A Plus Tard a pour cible Leopardstown, déclare Henry de Bromhead après le choc de Haydock | Nouvelles de la course

Henry de Bromhead reste impatient de se rendre au Savills Chase du mois prochain à Leopardstown avec A Plus Tard après avoir jusqu’à présent échoué à trouver une raison évidente à son retour décevant à Haydock samedi.

Le hongre appartenant à Cheveley Park Stud a été un brillant vainqueur du Betfair Chase il y a 12 mois et était sans surprise un prix court pour doubler lors de son premier départ depuis qu’il a remporté la gloire de la Gold Cup en mars.

Mais A Plus Tard n’a pas réussi à voyager ou à sauter avec son enthousiasme caractéristique et Rachael Blackmore l’a tiré au début de la ligne droite.

Image:

Rachael Blackmore et A Plus Tard célèbrent leur victoire à la Cheltenham Gold Cup





De Bromhead reste perplexe face à la performance – mais si rien ne se révèle au cours des prochains jours, il mettra une ligne dessus et passera à autre chose.

“Rien [has shown up] jusqu’à présent. Je viens de le voir ce matin et il s’est bien comporté”, a déclaré lundi le gestionnaire du comté de Waterford.

“Nous ne savons tout simplement pas pour le moment. Notre vétérinaire faisait beaucoup de choses avec lui ce matin et je ne lui ai pas parlé depuis.

“Son sang a été vérifié et son cœur. Son sang a été fait lundi dernier et ils étaient parfaits, je pense que l’hippodrome a vérifié son cœur juste après et il a exploré et il était parfait.

“Il se déplace parfaitement. Les gens disaient qu’il était un peu réticent à descendre au départ, je n’ai pas vu ça. Vraiment, je ne sais pas.”

Il a été dit à De Bromhead que peut-être A Plus Tard ressentait encore les effets de son succès en Gold Cup il y a huit mois, mais il a du mal à souscrire à cette théorie compte tenu de la qualité de son travail de préparation.

Il a ajouté: “Je dirais que vous avez toujours une course difficile dans la Gold Cup, mais il est revenu en beauté, nous étions ravis de lui et son travail a été incroyable. Il a très bien travaillé il y a 10 jours ou deux semaines.

“Cela pourrait-il être aussi simple que le sol? J’ai vraiment senti que nous n’avions pas aussi bien voyagé ou sauté aussi bien que nous l’avons fait l’année dernière, ou comme nous le ferions normalement, mais il peut le faire – j’ai pensé à la Gold Cup par étapes il ne m’a pas époustouflé.

“J’espérais juste, comme l’année précédente, qu’il se verrouillait sur le fait de se rendre et j’ai pensé pendant un moment qu’il commençait à voyager, mais il s’est rapproché de l’un d’eux et c’était tout.

“Rachael a dit qu’elle n’était jamais heureuse et j’ai trouvé que c’était dommage d’être au sol. Nous en sommes vraiment stupéfaits.”

De Bromhead n’abandonne pas l’espoir de se qualifier pour le Savills Chase le 28 décembre, une course A Plus Tard remportée il y a deux ans et qui a terminé juste derrière Galvin la saison dernière.

Il a déclaré: “Vous avez encore le courage de six semaines à Savills Chase. Nous serions ravis d’y aller une fois que nous sentirons qu’il a raison, mais nous ferons évidemment tous les tests possibles d’ici là pour nous assurer il a raison.

“Bien sûr, vous préféreriez avoir une raison, sans que ce soit une fin de carrière, mais parfois vous n’en avez pas et ils reviennent de toute façon.”