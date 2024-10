Saviez-vous? Un paramètre Samsung caché désactive toutes les fonctionnalités de l’IA cloud

Lanh Nguyen / Autorité Android

Oui, l’IA est partout de nos jours, mais que se passe-t-il si nous ne voulons pas qu’on nous la montre au visage tout le temps lorsque nous utilisons nos téléphones ? Ou que se passe-t-il si, comme moi, vous préférez conserver la plupart de l’IA locale sur votre téléphone et ne pas envoyer de données vers un cloud quelque part ? Eh bien, Samsung a une solution au deuxième problème qui, je pense, est l’une de ses fonctionnalités Galaxy AI les plus intéressantes. Sauf que c’est un peu caché ; tout le monde ne saura pas qu’il existe.

Ainsi, si vous possédez un téléphone Samsung doté de nombreuses fonctionnalités d’IA telles que Live Translate, Note Assist ou Generative Edit, et que vous souhaitez vous assurer que vos données restent locales, vous pouvez le faire et restreindre les fonctionnalités de Galaxy AI afin qu’elles ne s’exécutent que sur votre téléphone. Je ne dis pas que Samsung ou Google font quelque chose de néfaste avec vos données lorsqu’elles sont traitées sur le cloud, mais à une époque où nous divulguons une grande partie de nos informations personnelles, il est peut-être préférable de conserver un certain contrôle. Juste au cas où.

Voici donc comment forcer l’IA uniquement sur l’appareil et ce qui arrive à toutes les fonctionnalités qui nécessitent (ou non) un traitement cloud lorsque vous le faites.

Comment forcer Galaxy AI à ne jamais envoyer vos données vers le cloud

Pour désactiver le traitement cloud de vos données dans Galaxy AI, vous devez accéder à ce paramètre : Aller à Paramètres > Fonctionnalités avancées. Sélectionner Intelligence avancée. Faites défiler vers le bas et activez Traiter les données uniquement sur l’appareil. C’est ça. À partir de maintenant, Galaxy AI limitera ses processus à une exécution uniquement locale. Aucune donnée ne quittera votre téléphone pour être traitée sur les serveurs de Samsung.

J’aime la simplicité de ceci : une bascule pour les gouverner tous. Allumez-le et vous pouvez être assuré que vous utilisez principalement Gemini Nano et des algorithmes intégrés à l’appareil pour traiter les données. J’aimerais que Google propose également quelque chose de similaire pour ses services et ses téléphones.

Quelles fonctionnalités Galaxy AI s’exécutent localement et lesquelles cessent de fonctionner ?

Modifications génératives de la galerie Résumés des notes Résumés de l’enregistreur

Lorsque vous activez ce paramètre, certaines choses resteront les mêmes, tandis que d’autres seront complètement désactivées. Passons en revue la liste des fonctionnalités de Galaxy AI et voyons comment elles sont affectées. Galerie Samsung: Les modifications génératives dans Samsung Gallery ne fonctionnent plus. Vous devez désactiver le paramètre pour effacer des objets, redimensionner des personnes ou les déplacer. Cependant, des fonctionnalités d’IA plus basiques telles que le moiré, la réflexion et la suppression des ombres continueront de fonctionner. Appels téléphoniques: Les traductions en direct des appels téléphoniques sont locales et fonctionnent hors ligne par défaut. Ils continueront à travailler comme prévu. Clavier Samsung: Les suggestions de style d’écriture et d’orthographe/grammaire sont exécutées localement et continueront de le faire. Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de traduction en direct, il vous suffit de télécharger le module linguistique une fois, mais tout ce qui suit est local et aucune de vos données n’est traitée hors appareil. Interprète Samsung: L’application continue de fonctionner normalement. Il peut transcrire votre voix en texte et proposer des traductions en direct, à condition que vous ayez téléchargé les packs de langue. Remarques Samsung: Certains aspects de Note Assist sont affectés. La traduction de texte fonctionne toujours localement, mais la plupart des autres fonctionnalités s’arrêteront car elles nécessitent un traitement dans le cloud. Les résumés, le formatage automatique des notes de réunion et les corrections orthographiques afficheront une fenêtre contextuelle vous demandant de désactiver le traitement sur l’appareil uniquement. Enregistreur vocal: L’application reconnaîtra toujours automatiquement la langue que vous parlez et utilisera le pack de langue téléchargé localement pour créer des transcriptions de vos notes. Cependant, la synthèse de ces transcriptions nécessite un traitement dans le cloud, de sorte que cela ne fonctionnera pas si vous limitez Galaxy AI à s’exécuter uniquement localement. Internet Samsung: Encore une fois, la traduction de pages Web fonctionne toujours localement et hors ligne et continuera de le faire, mais les résumés nécessitent le cloud et cesseront de fonctionner si vous activez uniquement l’exécution de l’IA sur l’appareil. Et voilà. Je pense que c’est une question de préférence personnelle et d’utilisation. Si vous n’avez pas besoin de résumés ou d’astuces de retouche photo générative, vous ne perdez pas grand-chose en désactivant le traitement cloud et en conservant toutes vos données locales. Si, toutefois, vous aimez faire preuve de créativité en matière de retouche photo ou si vous aimez la commodité de générer des résumés rapides pour parcourir des pages Web et des documents, sachez que cela se fait au prix de l’envoi de ces données pour qu’elles soient traitées sur un serveur quelque part.