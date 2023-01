Saviez-vous? Uday Chopra et Hrithik Roshan ont eu cette connexion avec l’emblématique “Darr” de SRK

‘Darr’ était un film qui a mis la carrière de Shah Rukh Khan sur la bonne voie pour lui conférer la célébrité massive dont il jouit aujourd’hui. Même s’il a joué le rôle d’un méchant, c’était l’un des rares films de l’histoire de Bollywood où un méchant a obtenu plus d’appréciation et de sympathie de la part du spectateur que le héros. Sorti en 1993, le film Yash Chopra mettait en vedette SRK dans Rahul Mehra, Sunny Deol dans Sunil Malhotra et Juhi Chawla dans “Kkkkkiran…” Mais saviez-vous qu’Uday Chopra et Hrithik Roshan avaient un lien énorme avec le thriller romantique et comment !

L’essentiel d’une interview mettant en vedette Yash Chopra et son fils Uday a récemment fait surface sur Internet. Dans la vidéo, on pouvait voir Uday Chopra révéler des faits inconnus sur le ‘Darr‘ le titre et l’inspiration du film. Apparemment, c’était quand il regardait un film moins connu appelé ‘Silence mortuaire’ (sorti en 1989) avec Hrithik Roshan qu’ils ont suggéré à Aditya Chopra de regarder le film, ce qui a finalement conduit à la conceptualisation de ‘Darr’. Non seulement cela, même le titre du film a été tiré d’un court métrage amateur réalisé par Hrithik lui-même.

Dans la vidéo partagée sur Twitter, on pouvait entendre Uday dire: “Hrithik et moi avons vu un film une fois, un film très moins connu appelé ‘Silence mortuaire’. Nous avons vu la vidéo du film et avons décidé de la faire voir par Adi (Aditya Chopra). Juste pour montrer un très bon film. Adi a vu le film et il l’a adoré instantanément. C’est l’inspiration pour ‘Darr’ cela s’est produit. En fait, le titre Darr est le titre que Hrithik avait retenu pour un film qu’il avait effectivement réalisé. Un film amateur qu’il avait tourné. C’était le titre de Hrithik… “. Le réalisateur du film et son père Yash ont souligné:” Je ne savais pas cela “à quoi le Doom L’acteur a répondu: “Quand Adi a décidé de faire ce film, il a dit à Hrithik qu’il utiliserait ce titre car il convient au sujet.”

Assez intéressant de savoir comment quelque chose d’aussi normal que de regarder un film ensemble peut inspirer un autre film à succès. En fait, ‘Darr’ n’était pas seulement un blockbuster au box-office, mais a même été intitulé le troisième film le plus rentable de l’année 1993 en Inde et le film indien le plus rentable de l’année sur le marché étranger.

