Saviez-vous qu’Urmila Matondkar portait le ganjee de CET acteur dans la chanson « Tanha Tanha » de « Rangeela » ?

L’actrice devenue politicienne Urmila Matondkar a récemment révélé que dans son film à succès « Rangeela », elle portait le ganjee de Jackie Shroff dans le célèbre morceau « Tanha Tanha » qui lui a valu beaucoup d’appréciation et de nombreuses distinctions. Dans la chanson, Urmila Matondkar a été vue en train de courir le long d’une plage et de se diriger vers la piste tout en portant un ganjee blanc.

Sur Zee Comedy Show, Urmila a déclaré: « Personne ne le sait, mais j’avais porté le ganjee de Jackie Shroff dans Rangeela pour la chanson Tanha Tanha et pour être honnête, c’était amusant. La séquence devait être unique et rafraîchissante et on nous a dit de ne pas faire les choses après avoir réfléchi et fait des recherches. » « Nous voulions être naturels et pendant que nous étions briefés sur les costumes, Jackie étant Jackie, m’a dit de porter son ganjee. J’avais un peu peur, mais j’ai continué et j’ai tout laissé entre les mains de Dieu. J’ai évidemment eu beaucoup de l’appréciation et l’amour, alors ça s’est bien terminé pour moi », a-t-elle ajouté.

La mise en scène de la chanson et du « costume » utilisé dans celle-ci ont également déjà été évoqués par le réalisateur du film, Ram Gopal Verma, qui, dans une interview avec Film Companion, avait révélé qu’il désapprouvait le costume original choisi pour Urmila pour le chanson. Il avait également mentionné que Jackie Shroff avait offert son ganjee. « Sur place, j’ai dit que j’avais besoin de quelque chose et cela (la tenue actuelle) ne fonctionnait pas, ce qu’elle portait. ‘Arre mera T-shirt pehnle na Bhidu’, ou quelque chose comme ça, a-t-il dit et il a enlevé son T-shirt et l’a donné à Urmila. Ce crédit de conception de costumes revient à Jackie », a déclaré RGV.

Pour les inconnus, la chanson à succès « Tanha Tanha Yahan Pe Jeena », photographiée sur Urmila Matondkar, faisait fureur à l’époque. L’actrice a atteint de nouveaux sommets de popularité et est devenue l’une des héroïnes recherchées de son époque après la sortie du film. La musique du film a été composée par AR Rahman.

Pendant ce temps, dans un épisode de » Dance Deewane 3 » où Urmila était apparue en tant que juge invité, l’actrice a révélé qu’impressionnée par la performance d’Aamir Khan dans » Rangeela « , elle lui avait écrit une lettre de fan. Elle a déclaré: « Très peu de gens savent que lorsque je doublais pour Rangeela, j’ai regardé la performance d’Aamir et j’étais abasourdie. Je lui ai écrit une lettre dans laquelle j’écrivais: » Vous recevrez beaucoup de lettres après cette performance et vous obtiendrez aussi des récompenses. Mais ce sera la première lettre de fan que vous recevrez. «

Actuellement, Urmila Matondkar est membre du Shiv Sena, un parti politique auquel elle avait adhéré en décembre dernier.