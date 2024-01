Saviez-vous qu’il existait des romans sexy sur les photographes ?

La photographe devenue auteure Julia Boggio est sur le point de terminer une trilogie de livres qui a commencé avec Tireurs – une « comédie romantique impertinente et torride sur les photographes de mariage ».

Julia a autrefois dirigé l’un des meilleurs studios de portraits de famille de Londres, mais a décidé de se consacrer à l’écriture de romans sur les photographes. Le premier roman traite des épreuves et des tribulations auxquelles est confronté un nouveau photographe de mariage (le propre mariage de Julia a fait son chemin sur Le spectacle d’Oprah Winfrey grâce à une cascade qu’elle a réalisée, mais c’est une autre histoire).

J’ai d’ailleurs rencontré Julia lors d’un salon où elle dédicaçait des livres – cela vaut toujours la peine d’assister à des événements réels. (Pour information, le prochain grand événement de l’industrie est le Photography and Video Show, au Royaume-Uni). Quoi qu’il en soit, je me sens obligé de me demander ce qui l’a amenée à faire un si grand changement dans sa vie et peut-être la question que nous voulons tous savoir le plus maintenant : si les photographes sont vraiment aussi sexy qu’elle les écrit.

Racontez aux photographes qui lisent DCW comment vous avez découvert la photographie

J’ai toujours eu la photographie dans le sang.

J’ai toujours eu la photographie dans le sang. Mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient photographes en Italie. J’ai découvert ma passion pour la photographie lors d’un voyage en Amérique du Sud en 2000. Il est difficile de prendre une mauvaise photo en Amérique du Sud ; c’est tellement coloré et le paysage et les gens sont tellement photogéniques. Puis j’ai rencontré un homme sur le Chemin Inca qui possédait un reflex Canon. C’était la première fois que j’envisageais d’acheter un appareil photo qui n’était pas un appareil photo compact. À mon retour de ce voyage, j’ai acheté le même appareil photo, je me suis inscrit à un cours de photographie le week-end et mon voyage a commencé. En 2005, j’avais quitté mon emploi de rédacteur publicitaire et j’étais photographe à plein temps.

…et, avec des concerts comme Queen and the Queen, qu’est-ce qui vous pousserait à vous tourner vers l’écriture ?

J’ai tellement de chance que la photographie m’ait permis de rencontrer des personnes assez extraordinaires au fil des années. Cela m’a aussi amené à rencontrer des gens pas si extraordinaires. Je suis le genre de personne qui achète du lait en bouteille et recycle les couvercles en aluminium, et là, je travaillais avec des gens qui louaient un jet privé pour se rendre chez Harrods et marchandaient ensuite avec moi sur le prix. Quelque chose n’allait tout simplement pas pour moi et je me suis épuisé. Je me souviens du moment où j’ai décidé de m’éloigner pour de bon. J’étais au téléphone avec Jerry Ghionis et il m’a dit : « C’est normal d’être fatigué de l’agitation. » Et cela m’a en quelque sorte décrit la situation en un mot : j’étais fatigué de l’agitation.

Jerry Ghionis était l’un des photographes impliqués dans le marketing. (Crédit image : Ghionis / Julia Boggio)

Alors, qu’est-ce qui vous a décidé à écrire des histoires sur les photographes ?

J’ai toujours voulu être écrivain. J’ai été rédacteur publicitaire pendant des années et tout le monde sait que les rédacteurs ne sont que des romanciers frustrés. J’attendais juste la bonne histoire. En 2019, je savais déjà que je voulais abandonner mon métier de photographe et essayer autre chose. Je prenais un café avec Sarah Edmunds et je lui ai dit que je voulais écrire des romans sur les photographes et elle a dit : « Un peu comme la Jilly Cooper de la photographie ? Et à ce moment-là, le titre Shooters, les personnages et l’histoire me sont venus à l’esprit. C’était ça!

Shooters fait « pour la photographie de mariage ce que les « Riders » de Jilly Cooper ont fait pour l’équitation », a déclaré BookBrunch (magazine de l’industrie de l’édition) – alors, euh, qu’est-ce que Jilly Cooper a fait pour les passionnés de chevaux et était-ce une bonne chose ?

C’était certainement une bonne chose. Avez-vous lu Riders ?? En plus d’être une institution britannique, Jilly écrit avec un esprit merveilleux. Vous avez l’impression qu’elle a la langue fermement coincée dans sa joue à chaque mot qu’elle écrit. De nombreuses femmes considèrent Rupert Campbell Black comme leur premier béguin fictif, avec ses manières espiègles et crapuleuses et son look dévastateur. Ses livres étaient également d’une telle véracité parce que Jilly connaissait ce monde de la même manière que je connais la photographie professionnelle. Shooters, mon premier livre, est définitivement ma lettre d’amour à la photographie. L’une des choses que je voulais faire dans ce livre est d’éduquer les lecteurs sur la difficulté de la photographie. Il ne s’agit pas simplement de pointer un appareil photo vers un sujet. Il y a tellement plus à faire. Au vu du nombre de lecteurs qui disent avoir appris quelque chose grâce aux livres, j’ai l’impression d’avoir atteint mon but.

Selon vous, qu’est-ce qu’un « bonkbuster » ?

Les Bonkbusters sont de gros livres épais remplis de manigances sexuelles et dingues qui étaient incroyablement populaires dans les années 70 et 80. Les reines du Bonkbuster sont Jilly Cooper, Shirley Conran, Jackie Collins et Judith Krantz. Quiconque a lu Conran’s Lace n’oubliera pas de sitôt la tristement célèbre scène du poisson rouge. Les Bonkbusters diffèrent des romances dans la mesure où les romances sont définies par le « heureux pour toujours » à la fin et n’impliquent généralement que deux protagonistes.

Le bonkbuster est beaucoup plus radical et épique, avec de multiples points de vue. Et ils sont longs : 700 à 900 pages facilement. J’ai parlé avec le Dr Amy Burge et le Dr Jodi McAllister qui ont étudié en profondeur le bonkbuster pour mon podcast, Two Lit Chicks. J’ai même créé un quiz bonkbuster.

Y a-t-il quelque chose de particulièrement sexy dans la photographie et dans les photographes ?

Les photographes sont généralement des personnes très intéressantes. Nous sommes des créatifs. Nous sommes passionnés.

Les photographes sont généralement des personnes très intéressantes. Nous sommes des créatifs. Nous sommes passionnés. Nous sommes ambitieux. Toutes ces choses créent un grand drame. Maintenant que j’écris des livres, c’est drôle combien de photographes me sollicitent pour me raconter leurs propres histoires. Et il y a des doozies ! Sur la première page de Shooters, j’écris : « Claudia avait prévenu Stella que ces conventions photographiques étaient un foyer d’activité sexuelle. » Si cela ne correspond pas à votre expérience, c’est que vous n’avez pas entendu certaines des histoires que j’ai entendues. Ha!

Vous avez choisi de garder le contrôle de votre publication ; Est-ce une conséquence du fait d’être photographe et (par extension) femme d’affaires, ou est-ce simplement du bon sens de nos jours ?

Le timing et la chance sont extrêmement importants lorsque l’on conclut un contrat d’édition traditionnel, et malheureusement, je n’avais ni l’un ni l’autre. Tout ce que j’avais était un très bon livre et, croyez-le ou non, ce n’est plus suffisant pour conclure un accord. On m’a également dit qu’ils recherchaient des écrivains plus jeunes ayant de meilleures chances de devenir viraux sur TikTok. Lorsque mon agent m’a dit cela, je me suis dit : « Je dirige ma propre entreprise depuis 15 ans. Je peux le faire moi-même. Mon agent était d’accord avec moi, j’ai donc décidé de lancer mes livres en tant qu’éditeur indépendant.

Plus à venir…

Nous continuerons dans quelques jours avec quelques aperçus de l’expérience d’écriture et de promotion de ses livres (et d’autres images brillantes).

Tout d’abord, Julia me rappelle : « Je travaille actuellement sur le dernier livre de la Trilogie des Photographes, intitulé Exposition! qui a lieu à Las Vegas lors d’une immense conférence sur la photographie. Mon prochain livre, Timide devant la camérasortira en livre de poche le 30 janvier et le 6 février en ebook, tous disponibles à la commande sur Amazon.

