Saviez-vous que Vin Diesel n’était pas sûr de faire partie de la franchise «Fast And Furious»?

L’acteur Vin Diesel a avoué qu’il n’était pas sûr de faire partie de la franchise « Fast And Furious » quand elle a commencé.

« Universal a fini par être impliqué dans la sortie de ‘Pitch Black’, le seul autre film que j’avais fait de cette taille, et ils ont donc dit: ‘Nous avons ce film sur les courses de voitures de rue illégales, et nous voulons que vous jouiez à ça personnage, qui est un dur à cuire, hors-la-loi, avec un cœur et un code. Ils ont décrit. Et j’ai dit: « Oui, je suis partant! » « , a déclaré Diesel dans une interview avec le podcast » Binge « de Entertainment Weekly, selon un rapport publié sur contactmusic.com.

Cependant, Diesel a commencé à avoir des doutes après un certain temps.

« Le lendemain, je suis censé aller à la première en Australie de ‘Pitch Black’, et j’ai lu le script et j’y vais – je suis en conflit ici parce que ce script n’est pas ce que je pensais qu’il serait », se souvient-il. .

Le script a ensuite été modifié, c’est à ce moment-là qu’il était à l’aise avec le projet.

« L’ironie est que j’avais l’impression d’avoir obtenu ce que le personnage voulait être dans le premier scénario, mais je sentais que les choses étaient en conflit avec cette vérité – et c’est là que David (Ayer) est entré. Je me souviens de lui en disant: ‘The Dom Le personnage est si complexe que je n’ai jamais rien vu de tel depuis Alonzo (le rôle oscarisé de Denzel Washington dans Training Day). J’ai apprécié qu’il ait pu voir les complexités du personnage », a déclaré Diesel.

« Certains autres personnages avaient également besoin d’être peaufinés, comme le personnage de Letty. J’ai tellement de chance qu’ils aient été ouverts à tout et qu’ils voulaient vraiment que je me sente bien et confiant à ce sujet », a ajouté Dieseal.