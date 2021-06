Saviez-vous que Tom Hiddleston alias Loki a une famille en Inde ? Connaître les détails

L’acteur Tom Hiddleston, mieux connu sous le nom de Loki de l’univers cinématographique Marvel, avait déjà révélé qu’il avait de la famille en Inde.

Dans une interview en 2012, l’acteur avait déclaré que sa sœur vivait à Chennai et qu’elle est celle qui lui a présenté plusieurs films de Bollywood, dont Devdas, avec Shah Rukh Khan et Aishwarya Rai Bachchan.

Dans une interview avec Hindustan Times, Tom avait déclaré : « J’ai de la famille en Inde. Ma sœur reste à Chennai et je suis allé en Inde environ quatre fois jusqu’à présent. La dernière fois que je suis venu, c’était en octobre de l’année dernière (2011)… Je suis venu très discrètement juste pour voir ma sœur. J’adore ça là-bas. »

En dehors de Chennai, Tom s’est rendu dans plusieurs autres régions du pays, notamment Puducherry et Mahabalipuram.

À propos des films de Bollywood et de son introduction au film emblématique ‘Devdas’, Tom avait dit à HT : « Ma famille indienne me présente toujours de nouveaux films. Ma sœur m’a fait voir Devdas qui avait Aishwarya Rai. Le dernier film que j’ai vu était Shah Rukh Khan’s My Name Is Khan dans un avion. J’ai adoré. »

Dans son interview, Tom a également révélé qu’il souhaitait jouer dans un film de Bollywood.

Sur une note connexe, plusieurs acteurs hollywoodiens sont apparus dans des films de Bollywood, notamment Sylvester Stallone, Will Smith, Christopher B. Duncan pour n’en nommer que quelques-uns.

Pendant ce temps, un clip de Tom auditionnant pour le rôle de Thor et non de Loki est devenu viral sur Internet.

« J’ai auditionné pour le premier film de Thor il y a 10 ans en 2009, et je pensais juste que j’auditionnais pour un film. Vous savez, un rôle intéressant dans un film intéressant. À l’époque, l’univers Marvel était – ils venaient de faire Iron L’homme. Et j’ai pensé, ‘Je vais essayer.’ Je ne m’attendais pas du tout à être choisi », a déclaré Hiddleston lors de son apparition dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », où Jimmy Fallon a surpris Hiddleston en diffusant les images de l’audition à la télévision.

Il a poursuivi: « En gros, à l’époque, ils cherchaient des acteurs moins bien établis pour que le public n’ait pas d’association. Ils voulaient juste que les gens voient ces nouveaux personnages, ces nouveaux acteurs. Et l’accord était si vous tu fais plus d’un mètre quatre-vingt et tu as les cheveux blonds, tu peux venir y faire un tour. » Il a ajouté: « Je n’ai jamais auditionné pour Loki. J’ai seulement auditionné pour Thor, ce qui est dingue. »

Pendant ce temps, il y a quelques jours, dans une interview à Entertainment Weekly, Kenneth Branagh a révélé pourquoi il avait choisi Tom Hiddleston comme Loki au lieu de Thor. il a dit: « Tom vous a donné l’impression qu’il pouvait être prêt à tout, en termes de performances », a-t-il déclaré. « Tom a une imagination débordante, tout comme Loki. Il a un sens de l’humour espiègle et il était prêt à jouer. J’avais l’impression qu’il avait une personnalité de star, mais c’était un joueur d’équipe. »