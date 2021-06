Saviez-vous que Sushant Singh Rajput est apparu sur CID en tant que détective ?

Nous savons tous que feu Sushant Singh Rajput a commencé sa carrière d’acteur dans l’industrie de la télévision, puis s’est aventuré à Bollywood. Mais peu de gens savent que même après avoir livré plusieurs tubes comme « Kai Po Che » et « Shuddh Desi Romance », Sushant est revenu à la télévision pour un épisode spécial de CID.

En 2015, Sushant a essayé le rôle d’un détective dans la série télévisée à succès dans un épisode spécial. Juste avant la sortie de son film « Détective Byomkesh Bakshy », SSR et sa co-vedette du film, Anand Tiwari, sont apparus sur CID en tant que personnages et ont aidé ACP Pradyuman, Daya et Abhijeet à résoudre des meurtres à Mumbai et à Kolkata.

Le personnage de Sushant, Byomkesh Bakshy, essaie de résoudre un meurtre à Calcutta, qui ressemble à un cas d’empoisonnement et à son arrivée à Mumbai, découvre que l’équipe du CID enquête sur un meurtre qui pourrait être lié à celui de Calcutta.

Sushant et Anand, qui a joué son bras droit Ajit dans le film, se joignent ensuite à l’équipe du CID et réussissent à attraper les coupables.

Regardez la vidéo ici :

https://www.youtube.com/watch?v=jZkj3VKVPAs

Dirigé par Dibakar Banerjee, « Détective Byomkesh Bakshy » était un film acclamé par la critique. Sushant a été très apprécié pour sa performance dans le thriller mystérieux. En juillet 2016, le film devait officiellement avoir une suite, mais les plans ont été abandonnés après la disparition prématurée de SSR en 2020.

La dernière sortie en salles de Sushant Singh Rajput était « Chhichhore » face à Shraddha Kapoor. Après sa mort, son film ‘Dil Bechara’ sort sur OTT. Il a également commencé débutante Sanjana Sanghi.