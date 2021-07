Saviez-vous que Salman Khan a aidé Aamir Khan à surmonter son divorce avec Reena Dutta ? deets à l’intérieur

Aamir Khan et Kiran Rao ont décidé de se séparer après quinze ans de mariage. Avant cela, Aamir et son épouse de l’époque, Reena Dutta, ont été mariés pendant seize ans avant de divorcer en 2002.

Aamir Khan avait un jour révélé qu’après sa séparation avec Reena, c’était l’acteur Salman Khan qui l’avait aidé à traverser tout le processus.

Lors de son apparition dans l’émission ‘Koffee with Karan’ de Karan Johar, il avait avoué qu’il fut un temps où il voulait garder ses distances avec Salman Khan parce qu’il avait eu une mauvaise expérience avec lui en tournage pour ‘Andaz Apna Apna’. Cependant, cela a changé lorsque c’est Salman qui est intervenu et a décidé d’aider Aamir pendant ses moments difficiles.

Il a déclaré: « À Andaz Apna Apna, j’ai eu une très mauvaise expérience de travail avec Salman Khan. Je ne l’aimais pas à l’époque. Je l’ai trouvé impoli et inconsidéré. Après avoir goûté à l’expérience de travailler avec lui, je voulais juste rester à l’écart de Salman « , mais a également ajouté: « Salman est entré dans ma vie quand j’étais au plus bas. J’avais divorcé avec ma femme. Mais plus tard, nous nous sommes croisés et il a exprimé son souhait de me rencontrer. Nous nous sommes revus et avons bu ensemble et nous nous sommes connectés. Et cela a commencé comme une véritable amitié et cela n’a fait que grandir », a-t-il ajouté.

Aamir et Kiran ont annoncé leur séparation samedi matin. Le couple a un fils ensemble, Azad. Dans une déclaration commune, ils ont déclaré : « Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rire, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre dans nos vies – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre. Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps, et nous nous sentons maintenant à l’aise d’officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme une longue la famille le fait. »