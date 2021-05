Saviez-vous que Saif Ali Khan s’est adressé à Kareena Kapoor Khan comme «madame» sur les plateaux de «Omkara»?

Kareena Kapoor et Saif Ali Khan sont l’une des paires de Bollywood les plus appréciées. Non seulement ils sont parfaits dans la vraie vie, mais aussi sur la bobine. Le couple puissant a agi ensemble dans de nombreux films tels que «Agent Vinod» et «Tashan».

Dans une apparition sur « Look Who’s Talking With Niranjan » en 2014, Kareena a révélé que le couple ne se parlait pas beaucoup sur les plateaux de leur film « Omkara » et que leur interaction était limitée. Elle a également ajouté que tous les deux sortaient avec des personnes différentes à ce moment-là.

« (Saif) est d’une génération différente. Je le connais, je traînais sur des plateaux quand Lolo et Saif tournaient à ‘Hum Saath Saath Hai’ à Jodhpur. Ensuite, nous avons fait ‘Omkara’ là où nous ne l’avons pas fait. parler et nous étions avec notre petite amie et petit ami respectifs à ce moment-là et nous avons à peine interagi ou même échangé un mot. C’était toujours comme «Bonjour». Il était toujours comme «Bonjour madame», et, vous savez, traitez-moi avec tant de respect. J’étais comme bien parce qu’il est de toute façon si chevaleresque », se souvient Kareena.

Kareena a également révélé que c’était elle qui avait fait le premier pas dans leur relation et a qualifié Saif de «retenu» de cette façon.

« Saif a une personnalité que toutes les femmes voudraient. C’est moi qui ai poussé tous les bons boutons. Saif était en fait le genre de gars qui ne sera jamais, n’est pas très ouvert envers une femme. Il ne fera jamais le premier pas. . Il est trop anglais et retenu de cette façon », dit-elle.

«Et en plus, il était, quand j’ai fait le premier pas, il était comme ‘Je ne peux pas croire que Kareena Kapoor fait ça.’ Il était comme « Pourquoi? » Pour moi c’était (halètement). Il était comme si je ne savais pas. C’était comme si tout le bâtiment s’était effondré sur sa tête. Donc je ne sais pas ce qu’il voulait dire par là, s’il pensait qu’il était très chanceux ou quoi. Mais bon, finalement, tout a fonctionné et je pense que j’en étais responsable », a-t-elle ajouté.

Le couple s’est marié en 2012 et a accueilli leur premier fils, Taimur en décembre 2016. Saif et Kareena sont devenus parents de leur deuxième enfant en février de cette année.