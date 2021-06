Saviez-vous que Ranbir Kapoor voulait avoir des enfants dans la vingtaine? Voici pourquoi il a changé d’avis

Ranbir Kapoor, l’idole de Bollywood, est le rêve de toutes les filles. L’acteur a livré de nombreux films à succès au fil des ans, dont « Yeh Jaawani Hai Deewani ». Le film a acquis un statut culte depuis sa sortie en 2013. Huit ans plus tard, «YJHD» nous tient toujours à cœur, nous charmant avec ses dialogues emblématiques et une histoire à laquelle la plupart peuvent s’identifier.

Alors que le film terminait huit ans lundi, nous sommes tombés sur une vieille interview de Ranbir Kapoor où il a révélé qu’il voulait s’installer au milieu de la vingtaine, mais c’est le conseil du réalisateur Ayaan Mukherjee qui a changé d’avis.

Lors d’un événement promotionnel pour «Yeh Jaawani Hai Deewani», Ranbir a déclaré: «Nous sommes parfois à des moments où nous ne devrions pas donner de date limite au mariage, à l’âge. Quand on tombe amoureux, un mariage aura lieu, puis des enfants se produiront. Je pense que tout est un progrès naturel.

Il a ajouté: «C’est l’enseignement d’Ayan pour moi. Quand j’ai appris à le connaître il y a quatre ans, j’étais pressé de me marier. J’ai dit: «Je veux me marier, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Il me disait: « Détendez-vous, vous débutez votre carrière, rencontrez des gens, vivez un peu votre vie puis mariez-vous » « , a-t-il dit.

Et nous sommes heureux des conseils d’Ayan Mukherjee à Ranbir, car il a enfin rencontré son amoureuse, Alia Bhatt et envisage de s’installer avec elle. Dans une interview précédente, Ranbir avait déclaré qu’il espérait épouser Alia en 2020, si la « pandémie n’avait pas frappé nos vies ».

Alia et Ranbir seront la prochaine vedette du réalisateur d’Ayan, «Brahmastra», qui est l’un des films de Bollywood les plus retardés et attendus ces derniers temps. Le drame fantastique marque la première sortie du couple réel sur grand écran. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de Brahmastra lorsqu’ils ont lancé le tournage en 2018.