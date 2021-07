Saviez-vous que Rajpal Yadav s’est vu offrir le rôle de Jethalal dans ‘TMKOC’ ? Voici ce qu’il a à dire sur le rejet

« Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » est l’une des émissions les plus appréciées de la télévision indienne. L’une des sitcoms les plus anciennes sur petit écran, ‘TMKOC’ est en tête des charts et crée des records TRP depuis sa première création en 2008.

Et tandis que tous les personnages de ‘TMKOC’ bénéficient d’un large public, en particulier Jethalal essayé par l’acteur Dilip Joshi, saviez-vous avant d’embarquer ce dernier, l’acteur Rajpal Yadav s’est vu offrir le rôle principal dans la sitcom populaire et il l’a refusé ?

Récemment, lors de la promotion de son prochain film « Hungama 2 », lorsqu’on a demandé à Rajpal Yadav s’il regrettait d’avoir refusé le rôle de Jethalal, il a déclaré à l’animateur de radio Siddharth Kannan : « Nahi, nahi. Jethalal ka personnage ki pehchaan ek achche adakaar, ek achche kalakaar ke haathon hui aur main har kirdaar ko kisi kalakaar ka kirdaar maanta hoon (Non, non. Le personnage de Jethalal est identifié à un très bon acteur, et je crois qu’un artiste fait un personnage). »

« Humlog ek manoranjan ki market mein hai toh main kisi kalakaar ke kirdaar mein apne kirdaar ko fit nahi karna chahta (nous sommes dans le domaine du divertissement et je ne veux pas faire un personnage qu’un autre acteur a déjà fait) », il mentionné. Il a continué en disant : « Toh mujhe aisa lagta hai ki jo bhi kirdaar bane, jo Rajpal ke liye bane, unko karne ka saubhagya mile, lekin kisi doosre kalakaar ke rachaye basaye kirdaar ko kabhi nibhaane ka mauka nahi mile, lekin kisi doosre kalakaar ke rachaye basaye kirdaar ko kabhi nibhaane ka mauka nahi mile ( bonne chance de faire les rôles écrits pour moi mais je ne veux pas avoir l’opportunité de jouer un personnage avec lequel un autre acteur a déjà laissé une marque) », a-t-il ajouté.

Rajpal Yadav sera bientôt vu dans ‘Hungama 2’ aux côtés de Shilpa Shetty, Paresh Rawal et Meezaan qui sortira sur Disney+Hostar le 23 juillet. Il est connu pour ses performances dans des films tels que ‘Chup Chup Ke’, ‘Mujhse Shaadi Karogi ‘, ‘Waqt : la course contre le temps’, ‘Maine Pyaar Kyun Kiya’ et ‘Bhool Bhulaiyaa’.