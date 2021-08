Saviez-vous que Raj Kundra a offert à Shilpa Shetty une équipe IPL le jour de la Saint-Valentin en 2009 ? En savoir plus | Nouvelles des gens

New Delhi: Le couple de célébrités Shilpa Shetty et Raj Kundra sont sous les feux de la rampe depuis un certain temps maintenant, en raison de l’arrestation de l’homme d’affaires le 19 juillet. Plus que jamais, les gens sont curieux d’en savoir plus sur le couple. Saviez-vous que pour la Saint-Valentin en 2009, Raj Kundra avait offert à Shilpa une participation dans l’équipe de Premier League indienne Rajasthan Royals ? Oui, le couple est devenu copropriétaire de l’équipe et a reçu une participation de 12%, selon les rapports.

Le cadeau extravagant a été un choc pour de nombreuses personnes et les fans se sont demandé quelle était la raison de cet énorme investissement.

Dans une ancienne interview avec Zoom, Shilpa avait franchement parlé du cadeau monumental de Raj et a déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un « investissement intelligent ».

Elle a dit: « Idée raj ka tha aur jab woh proposition lekar aaye investir karne ka. Maine socha ki yeh bohut accha khayal hai aur stratégie d’entreprise intelligente hai. Puisque c’est quelque chose qui est surveillé dans toute l’Inde et même à l’étranger et cela ne peut pas être une proposition perdante. (L’idée était celle de Raj lorsqu’il a proposé d’investir. Je pensais que c’était une bonne idée et une stratégie commerciale intelligente).

Plus tard, l’intervieweur lui a demandé pourquoi le duo voulait investir en période de récession et s’est demandé si Rs 100 crore était un peu trop. À cela, Shetty a répondu : » Investment intelligent tab hota hai quand vous sentez que vous n’avez pas peur d’investir. (C’est un investissement intelligent lorsque vous sentez que vous n’avez pas peur d’investir.) Craignez bilkul nahihai parce que c’est une équipe solide. Récession ho kuch bhi ho, le cricket est quelque chose qui ne se démodera jamais. (Je n’ai pas peur car même si c’est une récession, le cricket ne se démodera jamais.) »

Dans la même interview, Raj Kundra l’a qualifié de « l’un des cadeaux de Saint-Valentin les plus chers jamais offerts ».

Shilpa Shetty et son mari Raj Kundra, copropriétaire de l’équipe IPL Rajasthan Royals, en 2013, ont été tristement bannis à vie des activités de cricket après la découverte d’un scandale de paris.

Cependant, en 2018, Raj Kundra avait déposé une requête devant la Cour suprême après que la police de Delhi lui ait donné un bon accord pour la même chose.