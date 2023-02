Saviez-vous que « l’homme le plus marié du monde » s’est marié 31 fois, mais est mort seul ?

L’histoire de Glynn Wolfe, également connu comme “l’homme le plus marié du monde”, a beaucoup attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Il s’est marié 31 fois avec 29 femmes et détient le record du monde des relations monogames les plus élevées.

Glynn, qui a vécu 89 ans, a épousé des femmes qui étaient des voleuses, des toxicomanes et des fermières. Il n’avait laissé personne en dehors de la liste de contrôle. L’homme était marié à certaines d’entre elles depuis quelques années, certaines depuis des mois et d’autres depuis quelques jours seulement. Mais le Los Angeles Times a rapporté qu’il “aimait, honorait et chérissait chacun à sa manière étrange”.

En juin 1997, Glyn a fait la une de presque tous les journaux américains, alors qu’il rendait son dernier souffle. Sa mort était ironique et personne ne s’attendait à ce que sa fin soit aussi solitaire qu’elle l’était. Il s’était donné pour mission de sa vie d’épouser de nombreuses femmes. Mais quand il est mort “sans le sou dans une maison de retraite des Redlands”, son corps n’a pas été réclamé.

L’homme – qui avait une grande famille avec 29 femmes et 19 enfants – n’avait alors que ce fils de 33 ans nommé John Wolfe, qui voulait l’enterrer. Mais même lui ne pouvait pas réclamer le corps car il n’était pas le plus proche parent.

Glynn est né en 1908. Son premier mariage a eu lieu en 1926. Son mariage le plus court a duré 19 jours et le plus long a duré 11 ans. Après avoir divorcé de 3 femmes, il les a remariées. Son plus long mariage était avec Christine Camacho, la 28e épouse.

Rien ne tourmentait Glynn comme être seul. Il aurait dit aux employés de la maison de retraite qu’il épouserait la princesse Diana. Il a même eu des crises de panique au milieu de la nuit.

