Saviez-vous que l’histoire d’amour magique de Priyanka Chopra-Nick Jonas a commencé après qu’il se soit glissé dans ses DM Twitter? Savoir plus

Priyanka Chopra Jonas est probablement la seule actrice indienne à avoir été récompensée non seulement à Bollywood, mais aussi à Hollywood, lui ouvrant ainsi la voie pour remporter le titre de sensation mondiale. En plus d’être actrice, Priyanka est également une entrepreneure à succès et une philanthrope. Mais la partie la plus magique de sa vie est son histoire d’amour de conte de fées avec Nick Jonas, idole internationale. Alors à l’occasion de l’anniversaire de Priyanka Chopra aujourd’hui, racontons comment elle a trouvé l’amour de sa vie.

La plupart des gens pensent que Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont croisés pour la première fois au gala du Met 2017, cependant, leur histoire romantique remonte bien plus loin. L’histoire d’amour épique entre Priyanka Chopra et Nick Jonas a commencé après qu’il se soit glissé dans ses DM Twitter. Dans une interview avec Vogue, Nick a rappelé avoir fait le premier pas en envoyant un message à Priyanka en septembre 2016. En réponse au DM de Nick, Priyanka lui a dit de lui envoyer un SMS à la place et c’est ainsi qu’il a obtenu son numéro.

La première rencontre face à face de Priyanka Chopra et Nick Jonas a eu lieu à l’after-party des Oscars de Vanity Fair en 2017. Priyanka, dans une interview avec Vogue, a rappelé comment, à la fête, Nick s’est mis à genoux et devant un groupe de personnes, a déclaré , « Tu es réel. Où étais-tu, durant toute ma vie? » Notre chère PeeCee avait un vol à prendre pour l’Inde, alors elle a dit à Nick qu’elle n’avait que cinq minutes pour discuter. Les deux, cependant, ont continué à flirter l’un avec l’autre par SMS pendant des mois.

Une semaine avant le Met Gala, Nick Jonas et Priyanka Chopra se sont rencontrés autour d’un verre au Carlyle à New York. Après leur rendez-vous, Priyanka a invité Nick dans son appartement, où sa mère, Madhu Chopra était présente. Le couple a dit à Vogue qu’ils ne s’étaient même pas embrassés à la fin de la nuit. Nick était «respectueux» et est parti après avoir donné une belle tape dans le dos à Chopra.

Priyanka et Nick ont ​​déclenché des rumeurs de rencontres après leur arrivée ensemble sur le tapis rouge du Met Gala. Lorsque Jimmy Kimmel a demandé à Priyanka pourquoi elle avait assisté au Met Gala avec Jonas, la star de Quantico a déclaré : « Nous portions tous les deux du Ralph Lauren, et nous avons décidé d’y aller ensemble, et c’était amusant. »

Un an plus tard, les rumeurs de fréquentation entre Priyanka et Nick se sont propagées comme un feu et fin juillet 2018, le couple était fiancé. En décembre 2018, Priyanka et Nick ont ​​eu un mariage de rêve et somptueux en Inde, auquel ont assisté certains des noms les plus célèbres de l’Inde.

Depuis lors, Nickyanka, comme les appellent affectueusement leurs fans, séjourne dans leur somptueux manoir de LA. Actuellement, Priyanka est à Londres pour tourner sa web-série ‘Citadel’. En mars 2021, Priyanka a déclaré à Elle UK qu’elle ne rencontrait Nick que toutes les trois semaines en raison de leurs horaires chargés.

Elle a déclaré: «Où que nous soyons dans le monde, nous nous envolons au moins une fois par mois pendant quelques jours. C’était notre règle quand nous nous sommes mariés. Sinon, on ne se verrait jamais. Nos équipes devaient aussi se marier ! »