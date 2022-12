Saviez-vous que les serpents n’ont pas de paupières ? Connaître des faits intéressants sur le reptile

Les serpents sont l’un des reptiles les plus redoutés au monde. Ces créatures rampantes sont de dangereux prédateurs, qui peuvent ramper vers vous en silence et vous attaquer avec leurs crocs venimeux. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 81 000 à 1 38 000 personnes meurent chaque année de morsures de serpent. Bien qu’il soit préférable de maintenir une distance de sécurité avec les serpents, il existe des faits étonnants sur ces reptiles qui vous épateront.

Taipan intérieur et Anaconda :

Selon divers rapports, il existe environ 3000 espèces de serpents, dont seulement 200 peuvent mordre et tuer. Les serpents peuvent être divisés en deux catégories – l’une qui détruit nos cellules avec leur morsure et l’autre qui ruine notre système nerveux.

Parmi les nombreuses races de serpents, le Inland Taipan est considéré comme l’un des serpents les plus meurtriers, que l’on trouve principalement en Australie. Ces serpents à petite échelle sont extrêmement violents. Selon l’École de chimie de l’Université de Bristol, une morsure de serpent Inland Taipan libère 110 mg de venin, assez pour tuer plus de 100 personnes ou 250 000 rats.

Une autre race de serpent dangereuse est l’Anaconda, qui pèse environ 270 kg et mesure plus de 16 pieds. Semblables à la franchise de films Anaconda, ces animaux rampants possèdent le pouvoir de chasser les humains et de les avaler. Les anacondas se trouvent principalement au Brésil et en Colombie.

Faits étonnants sur les serpents :

Les reptiles sont communément appelés “à sang froid”, mais cela est inexact car leur sang n’est pas froid. La terminologie correcte est ectothermique, ce qui signifie que leur température corporelle est variable et contrôlée par des facteurs externes. Les reptiles, contrairement aux mammifères et aux oiseaux, ne peuvent pas réguler leur température corporelle de manière interne et dépendent donc de sources de chaleur telles que le soleil pour se réchauffer.

Si jamais vous ressentez une sensation effrayante en regardant un serpent, regardez de plus près, car ces reptiles n’ont pas de paupières. Cela implique qu’ils ne peuvent pas cligner des yeux et doivent dormir les yeux grands ouverts. Pour protéger leurs yeux, ils ont une fine membrane reliée à chacun à la place des paupières. La membrane est connue sous le nom de brille.

Les mâchoires et la peau des serpents sont si souples qu’ils peuvent avaler des proies plus grosses que leur tête. Comme les serpents digèrent lentement, cela peut leur prendre 3 à 5 jours pour digérer leur proie. De plus, la tête d’un serpent mort peut même entraîner une morsure après quelques heures, il est donc préférable de garder ses distances.

Les serpents possèdent des narines, cependant, ils ne sont pas utilisés pour détecter une odeur. Au lieu de cela, ils ont un organe spécial connu sous le nom d’organe de Jacobson, situé dans le toit de leur bouche, qui leur permet de sentir avec leur langue. Leur odeur est particulièrement agréable et est également connue sous le nom de “sentir en stéréo”.

Un autre fait intéressant sur les serpents est qu’ils abritent la caractéristique humaine des vomissements. Lorsque ces reptiles se sentent menacés, ils vomissent pour pouvoir perdre du poids rapidement et courir plus vite.

