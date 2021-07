Saviez-vous que le premier amour du capitaine Vikram Batra a refusé de se marier après son martyre ? Jetez un œil à leur histoire d’amour immortelle | Nouvelles des gens

New Delhi: La vaillance et le patriotisme du capitaine Vikram Batra, le martyr Paramveer de la guerre de Kargil, inspire toujours la jeunesse. La bravoure du capitaine Vikram Batra montrée pendant la guerre de Kargil était louable, le pays se souviendra toujours de son sacrifice. Cependant, plongeons aujourd’hui dans l’histoire du véritable amour du capitaine Vikram Batra et des sacrifices de sa petite amie qui sont rares à l’époque d’aujourd’hui.

Le duo s’est rencontré alors qu’il étudiait à l’Université du Pendjab

Lorsque le capitaine Vikram Batra faisait sa maîtrise en anglais à l’université du Pendjab, il a rencontré son amour. Ils ont commencé comme amis, puis leur relation s’est transformée en amour. Tous deux s’étaient promis de se marier et de vivre ensemble.

Le mariage devait avoir lieu après la guerre de Kargil

Le père du capitaine Vikram Batra, GL Batra, a déclaré : « Il nous avait informés de son ami spécial et nous avait demandé d’arrêter de chercher une fille pour l’épouser. lorsque le capitaine Vikram Batra est revenu de la guerre de Kargil.



Leur « histoire d’amour » est restée incomplète après son martyre

Malheureusement, le destin n’a pas permis que cette histoire d’amour se termine. Le capitaine Vikram Batra avait 25 ans lorsqu’il a été martyrisé pendant la guerre de Kargil. Alors que ses parents préparaient leur mariage, le capitaine Vikram Batra est rentré chez lui enveloppé dans un linceul tricolore. Après le martyre du capitaine Vikram Batra, sa petite amie est venue à Palampur pour lui faire ses adieux. C’est ici que les parents du capitaine Vikram Batra ont rencontré la jeune fille pour la première fois. La fille a laissé tout le monde haleter quand elle a révélé qu’elle n’épouserait personne d’autre maintenant. Ce n’était pas une décision facile pour une fille de seulement vingt-deux ans de passer toute sa vie seule.

Le père du capitaine Vikram Batra, GL Batra, décrit leur lien comme un véritable amour, dont l’exemple ne se trouve pas de nos jours. Le père du martyr a déclaré : « Jusqu’à aujourd’hui, cette fille ne s’est pas mariée, ils ont décidé qu’elle passerait désormais toute sa vie avec l’aide des souvenirs de Vikram Batra ».

Étonnamment, les parents du capitaine Vikram Batra eux-mêmes ont beaucoup persuadé la fille et l’ont exhortée à se remarier, mais elle est restée fidèle à son vœu. Elle a dit au père du capitaine Vikram Batra, qu’elle ne peut épouser personne d’autre, toute sa vie est maintenant consacrée aux souvenirs du capitaine Vikram Batra.

Lundi 26 juillet, la guerre de Kargil s’est achevée 22 ans et cela fait tout aussi longtemps depuis le martyre du capitaine Vikram Batra. L’histoire d’amour du capitaine Vikram Batra n’est peut-être pas complète, mais sa promesse d’amour, de dévouement et de sacrifice a rendu leur histoire d’amour immortelle pour toujours. Les jeunes qui ont le zèle de donner leur vie pour le pays seront toujours inspirés par la vaillance du capitaine Vikram Batra dans la guerre de Kargil et son histoire d’amour d’amour vrai.