Saviez-vous que le fils de SRK, Aryan Khan, et le fils de Lisa Kudrow, la star de «Friends», Julian, étaient diplômés de la même université? Voir les photos

Lundi, des photos de Shah Rukh Khan et du fils de Gauri Khan, Aryan Khan, marquant une étape importante dans sa vie lorsqu’il est diplômé de la School of Cinematic Arts de l’Université de Californie du Sud, sont devenues virales sur Internet. Il a obtenu le baccalauréat en beaux-arts, arts cinématographiques, production cinématographique et télévisuelle de l’université. Dès que les photos d’Aryen posant avec son diplôme de fin d’études ont fait surface sur Internet, cela a pris d’assaut le monde des médias sociaux. Mais ce n’est pas tout.

Mais saviez-vous que l’actrice Aryan Khan et FRIENDS Lisa Kudrow aka le fils de Phoebe Julian Stern ont obtenu leur diplôme le même jour et que ce dernier est le junior d’Aryan?

Après que Lisa ait partagé des photos de son fils portant la robe USC et posant avec son baccalauréat, plusieurs fans ont souligné que le fils de la star de FRIENDS, Julian Murray Stern, était également diplômé du même cours et de la même université.

Lisa était allée sur Instagram pour partager une fière note pour son fils. Elle a écrit: « Heureux fier HEUREUX. Et un peu pleurer. Par moi pas lui .. » Julian a également partagé une série de photos de son grand jour sur Instagram. Il a écrit: « SCA? Plus comme un simple A! Haha- non je plaisante, c’était beaucoup de travail, je suis fier d’avoir obtenu mon diplôme d’ici. »

C’est quand les fans ont souligné qu’Aryan et Julian étaient inscrits dans le même cours et ont obtenu leur diplôme dimanche. Mais alors qu’Aryan a reçu son diplôme dans le cadre du lot de 2020, Julian a reçu son diplôme avec la promotion de 2021.

Regarde:

Pendant ce temps, alors que Gauri et Suhana sont à New York, personne de la famille Khan n’a encore partagé de photos du jour de la remise des diplômes. SRK avait déclaré plus tôt que son fils était intéressé à travailler derrière la caméra plutôt que devant elle. Avant d’obtenir son diplôme de l’USC, Aryan a étudié à la Sevenoaks School de Kent, à Londres.