Saviez-vous que l’aubergine peut vous aider à perdre du poids et à guérir l’anémie?

Aubergine ou brinjal ou aubergine – connu sous divers noms, ce légume structuré violet en forme de larme est chargé des bienfaits de la nature. Fréquentant nos repas, ce légume savoureux qui est techniquement un fruit, a une valeur nutritive élevée. Il a d’innombrables avantages pour la santé. Même les feuilles et les racines de cette plante sont bénéfiques pour traiter les infections et les blessures.

Jetons un coup d’œil aux avantages pour la santé de l’aubergine:

Laxatif naturel

Les aubergines regorgent de fibres en plus de l’eau, des antioxydants qui aident à réduire l’inflammation intestinale, à soulager la constipation en agissant comme un laxatif; et améliorer la santé digestive globale.

Favorise la santé cardiaque

Les anthocyanes, un pigment présent dans les aubergines, aident à renforcer les fonctions du cœur. Il est connu pour réduire le «mauvais» cholestérol LDL et favoriser le «bon» cholestérol HDL.

Aide à perdre du poids

Les aubergines étant faibles en glucides et en calories, sont riches en régimes amaigrissants. En outre, la saponine contenue dans l’aubergine empêche l’accumulation et l’absorption des graisses dans le corps, ce qui en fait un excellent ajout à votre alimentation.

Élève les niveaux d’hémoglobine

Ayez des aubergines pour traiter l’anémie. Les aubergines sont chargées de fer en plus d’une série de nutriments tels que la thiamine, la niacine, le cuivre, les fibres, l’acide folique, la vitamine C, K, B6 et le potassium, le manganèse. Ce légume riche en nutriments vous gardera énergique et en bonne santé.

Augmente la santé des os

L’aubergine contient des composés phénoliques étonnants pour lutter contre l’ostéoporose, renforcer les os et améliorer la densité minérale osseuse. De plus, la présence de fer et de calcium est excellente pour la santé des os.

Meilleure santé du cerveau

Les aubergines améliorent la santé cognitive. Les phytonutriments et le potassium des aubergines assurent l’apport d’oxygène au cerveau. Ils obstruent les radicaux libres et fonctionnent comme des vasodilatateurs aidant à élargir les vaisseaux sanguins. En outre, ils stimulent les voies neuronales, ce qui stimule la mémoire.

Prévient le cancer

Étant riches en antioxydants, anthocyanes, les aubergines réduisent les risques de cancer. Ils empêchent la croissance des cellules cancéreuses et ont des propriétés curatives. Même la solasodine rhamnosyl glycosides, un extrait présent dans la peau d’aubergine, est connue pour éradiquer les cellules cancéreuses.