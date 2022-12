Saviez-vous que l’arbre Bloodwood suinte du sang lorsqu’il est coupé ?

La nature ne manque jamais de nous émerveiller. Il existe d’innombrables plantes et animaux dans le monde, chacun ayant des caractéristiques uniques. Ils nous font souvent réfléchir à la manière dont l’évolution a dû jouer son rôle. Une caractéristique unique d’un tel arbre pourrait vous intriguer. Lorsque les humains se coupent quelque part sur leur corps, le sang commence à couler. Mais saviez-vous qu’il existe un arbre qui fait la même chose ? Les arbres Bloodwood présentent des traits similaires lorsqu’ils sont coupés n’importe où sur leur tronc ou leurs branches. Un liquide semblable à du sang commence à en sortir. Ces arbres se trouvent en Afrique du Sud.

Scientifiquement nommé Pterocarpus Angolensis, l’arbre à bois de sang est un arbre à feuilles caduques, à couronne légèrement plate avec une haute canopée et atteint environ 15 mètres de hauteur. Le bois dérivé de l’arbre est utilisé pour les meubles, les outils et les bibelots. Le bois est résistant aux termites et aux foreurs. Il se polit bien, ce qui le rend parfait pour la fabrication de meubles.

Outre ses utilisations pour le bois, l’arbre a également des usages médicinaux. De nombreux problèmes de santé comme la teigne, les douleurs lancinantes, les problèmes oculaires, le paludisme, la fièvre des eaux noires et les problèmes d’estomac peuvent être traités à l’aide des extraits de bois de sang. Il est également connu pour améliorer la production de lait maternel.

Les gens appellent l’arbre miraculeux, car le liquide qui ressemble (mais n’est pas réellement) au sang guérit également les maladies liées au sang. Les innombrables usages de l’arbre rendent son bois cher et sont vendus pour l’ameublement. L’arbre à bois de sang, bien qu’unique dans ses caractéristiques, a été une aubaine pour l’humanité depuis que ses utilisations ont été découvertes.

Les bienfaits médicinaux de l’arbre et son utilisation pour les meubles en font un arbre important pour les habitants.

