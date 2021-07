New Delhi: Le cinéaste et réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra rappelle dans son autobiographie « L’étranger dans le miroir » que l’acteur de James Bond Daniel Craig a auditionné pour le rôle du geôlier qui promène les combattants de la liberté Bhagat Singh, Rajguru et Sukhdev pour être pendu dans son film « Rang De Basanti .’

« Je me souviens très bien que l’une des personnes qui a auditionné pour le rôle de James McKinley, le jeune geôlier qui accompagne Bhagat Singh, Rajguru et Sukhdev pour être pendu, n’était autre que l’actuel James Bond, Daniel Craig », révèle Mehra dans son autobiographie. .

Il partage en outre qu’il a été impressionné par l’audition de Daniel et qu’il voulait le lancer dans le film, mais l’acteur avait demandé un peu plus de temps avant d’accepter le rôle car il était en même temps en pourparlers pour le rôle de James Bond.

« Daniel Craig était mon premier choix, mais il a demandé si nous pouvions prévoir un peu de temps car il était également considéré comme le prochain James Bond. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire », partage le directeur de Delhi-6.

Le rôle a finalement été joué par James McKinley.

Rang De Basanti est un film de 2006 acclamé par la critique de Mehra qui met en vedette les acteurs Aamir Khan, Siddharth, Alice Patten, Atul Kulkarni, Soha Ali Khan, Sharman Joshi, Kunal Kapoor et d’autres. Le film a également été choisi comme entrée officielle de l’Inde pour les Oscars et les Golden Globe Awards dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère.

Daniel Craig a décroché le rôle emblématique de James Bond la même année et a figuré dans « Casino Royale ». Le film a été un succès et Daniel a essayé le rôle de l’espion anglais dans trois autres films de la franchise populaire.

Daniel reviendra pour la quatrième fois en tant que Bond dans « No Time to Die », qui sortira bientôt.

« L’étranger dans le miroir » de Rakesh Omprakash Mehra est co-écrit par l’auteur de marketing Reeta Ramamurthy Gupta et est publié par Rupa. Il a une préface d’AR Rahman et une postface d’Aamir Khan.

