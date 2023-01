Saviez-vous que la sœur d’Aamir Khan, Nikhat Khan, a joué la mère adoptive de Shah Rukh Khan dans le film Siddharth Anand ?

Marquant le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran après plus de quatre ans, le thriller d’espionnage Pathaan est sorti en salles le 25 janvier et s’est ouvert à une ouverture exceptionnelle de plus de Rs 100 crore brut dans le monde. Le film met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux.

À part Salman Khan jouant un camée (ce n’est pas un spoil puisque Salman avait révélé le jour de son anniversaire en décembre 2021 lui-même qu’il serait vu dans le film et il avait même révélé que Shah Rukh ferait un caméo dans son avatar Pathaan dans Tiger 3 à la même date), le film de Siddharth Anand a également une connexion avec Aamir Khan.

La vraie sœur d’Aamir, Nikhat Khan Hegde, joue la mère adoptive de Shah Rukh Khan et est vue dans deux séquences clés se déroulant en Afghanistan dans le film. Ce n’est pas ses débuts d’actrice à Bollywood puisqu’elle est déjà apparue dans Mission Mangal, Tanhaji: The Unsung Warrior et Saand Ki Aankh, entre autres films.

Nikhat a partagé quelques histoires sur son compte Instagram dans lesquelles le public apprécie ses scènes avec Shah Rukh Khan. Partageant la scène, un utilisateur d’Instagram a écrit : “Soo amazing mam, My favorites in one frames” et a ajouté deux émojis en forme de cœur. Alors qu’un autre utilisateur d’Instagram a écrit “Humari Nikhat”.





Pathaan fait partie de l’univers YRF Spy qui comprend également Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et War. Le cinquième film de la franchise Tiger 3 sortira plus tard cette année à l’occasion de Diwali 2023. Tiger 3 est réalisé par Maneesh Sharma, qui a réalisé Shah Rukh Khan dans le thriller d’action Fan de 2016.

