La reine Elizabeth II est décédée paisiblement jeudi après-midi en Écosse, après avoir régné pendant 70 ans. Âgée de 96 ans, la reine Elizabeth II n’allait pas bien et était sous surveillance médicale, comme l’a informé la famille royale. “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain », a lu un tweet partagé jeudi. Les hommages affluent du monde entier après la mort de la reine.

Faire partie de la famille royale signifiait toujours traiter de questions sensibles et s’assurer que la reine d’Angleterre avait pris des mesures cruciales pour garantir la confidentialité. Selon un rapport d’Express UK, la reine avait un téléphone portable privé pour seulement deux personnes. Le téléphone spécial pour Sa Majesté était “rempli d’un cryptage anti-piratage” et a été mis en place par le MI6, le portail a cité l’expert royal Jonathan Sacerdoti. Bien qu’il y ait toujours des membres du personnel disponibles pour répondre au téléphone, la reine elle-même a répondu au téléphone pour deux personnes chaque fois qu’elles appelaient. Les deux seules personnes qui avaient un “accès instantané” pour contacter la reine seraient sa fille, la princesse Anne, et son directeur de course, John Warren.

Sacerdoti avait ajouté: “Il (Warren) était le gendre de l’ami de la reine, feu le comte de Carnarvon et sa maison était le château de Highclere dans le Berkshire que les téléspectateurs connaissent peut-être mieux sous le nom de Downton Abbey.” L’amour de la reine d’Angleterre pour les courses de chevaux était connu de tous, et Warren n’était pas seulement responsable de ses chevaux et de leur entraînement, mais aussi de l’élevage de ces chevaux.

Pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs membres de la famille royale se sont fait pirater leur téléphone. En 2005, le téléphone de Kate Middleton a été piraté environ 155 fois.

Suite au décès de la reine, son fils, devenu le nouveau roi britannique Charles III, a déclaré dans un communiqué que le décès de la reine Elizabeth II, sa « mère bien-aimée », était un moment de plus grande tristesse pour lui et tous les membres de la famille royale. . “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée”, poursuit le communiqué.

