Le mot «quarantaine» n’a probablement jamais été plus dans notre conscience, les pays du monde entier imposant des règles d’auto-isolement pour les arrivées qui semblent changer d’une semaine à l’autre.

Mais le mot « quarantaine » remonte à six cents ans en Italie lorsque les Vénitiens étaient aux prises avec une autre maladie dévastatrice – la peste bubonique.

Dans les années 1400, les navires, les marchandises et leurs équipages en provenance de l’est devaient s’isoler avant de poursuivre leur voyage vers le continent. Pour protéger les citoyens des premières vagues de la maladie, les autorités ont mis en place un système d’isolement sur deux îles de sa lagune qui continue d’être reproduit aujourd’hui.

Les îles de quarantaine

Les îles étaient appelées les «Lazarets», un nom emprunté à la première de ces îles, Sainte-Marie de Nazareth.

A quelques kilomètres au nord-est de la ville, stratégiquement situé à l’entrée de la lagune, un second Lazaret a été fondé par décret en 1648 appelé « Lazzaretto Novo » ou nouveau Lazaret.

«Alors que les malades se rendaient à l’ancien Lazaret, les sains étaient placés dans le nouveau Lazaret pour empêcher la maladie de se propager, car aucun traitement médical n’était possible», explique Gerolamo Fazzini, président de l’Archéoclub de Venise, conservateur le Lazaret.

«La peste est venue à Venise principalement de la mer et des navires, chaque navire était une bombe bactériologique potentielle, à bord de ces navires se trouvaient les souris noires venant d’Afrique ou de l’Est, apportant les parasites et transmettant la maladie aux hommes par le Yersinia Bactérie Pestis et causant l’infection de la peste », dit Fazzini.

Les passagers, les équipages et leur cargaison passeraient 40 jours en « quarantaine » vénitienne, ce qui correspond à exactement 40 jours. C’était à peu près la période de temps jugée nécessaire pour éviter la contagion.

La période de quarantaine pourrait varier, tout comme elle le fait aujourd’hui, les pays du monde entier adoptant différentes périodes de quarantaine pour empêcher la propagation du COVID-19.

Les graffitis laissés sur les murs du grand dépôt utilisé pour stocker les marchandises sur l’île du Lazaret en témoignent, avec une quarantaine de 54 jours, et à d’autres moments, elle pourrait être plus courte.

Les îles étaient divisées en dix quartiers d’isolement, avec des maisons autrefois situées tout autour de son périmètre d’un kilomètre de long.

Une église, nommée d’après Saint-Barthélemy, se trouvait au milieu des quatre salles afin que les gens puissent assister à la messe tout en gardant la distance de sécurité requise.

À côté de l’église se trouvaient deux cimetières, un cimetière chrétien appelé «Camposanto» (Saint cimetière) et le cimetière musulman appelé «Cimetière des Tripolines».

Aujourd’hui, le dépôt est un musée où sont exposés des bateaux vénitiens et des artefacts de l’île du Lazaret et d’autres parties de la lagune.

La peste bubonique

La peste bubonique est revenue en Europe pendant des siècles et était l’une des maladies les plus redoutées au monde. Au XVIIe siècle, les médecins qui avaient tendance à pester les victimes se couvraient de la tête aux pieds et portaient un masque avec un long bec ressemblant à un oiseau.

Le bec était destiné à protéger les médecins de «l’air empoisonné» qui, à l’époque, était censé propager la peste par l’air empoisonné. On pensait que sa forme laissait suffisamment de temps pour qu’un composé d’herbes « protectrices », de cannelle, de myrrhe et de miel soit imprégné avant qu’il ne frappe les narines et les poumons des médecins de la peste.

Le look était si emblématique en Italie que le « médecin de la peste » est devenu un aliment de base de la commedia dell’arte italienne et des célébrations du carnaval et est toujours un costume populaire aujourd’hui.