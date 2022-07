Saviez-vous que la chatte française Felicette, qui est revenue de l’espace, a connu une fin tragique ?

Félicette était une chatte française courageuse, qui est devenue célèbre suite à sa mission spatiale audacieuse lancée sur une fusée Véronique AG1 le 18 octobre 1963. Elle a parcouru plus de 157 kilomètres au-dessus de la Terre, subissant momentanément l’apesanteur.

Elle est revenue avec succès sur Terre dans sa petite fusée quinze minutes plus tard, vivante et en bonne santé. Peu de temps après, elle a été tuée pour comprendre quels effets l’espace peut avoir sur un être.

La réputation de Felicette, cependant, a longtemps été éclipsée par les nombreux chiens, singes et chimpanzés qui ont voyagé dans l’espace dans les années 1960. Elle a ensuite été honorée d’une statue de bronze à l’Université internationale de l’espace de Strasbourg, en France, pour ses exploits d’un autre monde.

“Felicette”, rebaptisée par la suite “Felix”, a été lancée dans l’espace dans le cadre du programme de fusées françaises dans les années 1960.

Elle a été découverte comme un chat de rue parisien errant et a été le premier chat à voyager dans l’espace, participant à une orbite terrestre de 15 minutes en 1963.

Avant Felicette, une poignée d’animaux s’étaient aventurés dans l’espace, dont le plus connu était la chienne russe Laïka. Elle a été envoyée en orbite, mais elle a péri à cause d’une surchauffe. Felicette, d’autre part, a été ramenée en toute sécurité sur Terre.

La sentimentalité n’a pas dissuadé les scientifiques français, qui l’ont immédiatement euthanasiée deux mois plus tard pour explorer comment un cerveau réagissait au vol spatial.

Les réalisations de Felicette ont finalement été reconnues 54 ans plus tard sous la forme d’un mémorial après avoir atteint le sommet du ciel. Il est actuellement exposé à l’Université internationale de l’espace (ISU) de Strasbourg, en France.

Felicette n’a pas été le premier animal non humain à sortir de l’atmosphère de notre planète. Les États-Unis et l’ex-Union soviétique ont lancé leurs zoos dans l’espace dans leurs premières aspirations pour une mission lunaire, y compris un chien nommé Laika en 1957 et un chimpanzé nommé Ham en 1961.

