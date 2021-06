Saviez-vous que Jubin Nautiyal a déjà été rejeté par Sonu Nigam sur « X Factor » ?

Le chanteur populaire Jubin Nautiyal a fait de nombreux évanouissements avec ses chansons telles que ‘Zindagi Kuch Toh Bata (Reprise)’ et ‘Lut Gaye’. Mais saviez-vous que Jubin a déjà été rejeté par la chanteuse Sonu Nigam lorsqu’il a auditionné pour l’émission « X Factor ».

En 2011, Jubin Nautiyal a auditionné pour l’émission de téléréalité musicale. Il est même allé jusqu’à obtenir une place dans le top 25. L’émission était jugée par Sonu Nigam, Shreya Ghoshal et Sanjay Leela Bhansali et elle était animée par Aditya Narayan.

Récemment, une vieille vidéo de Jubin a refait surface alors qu’il était venu de Dehradun à Mumbai pour participer aux auditions de « X factor ». Son interprétation de la chanson « Tujhe Bhula Diya » lui a valu une salve d’applaudissements de la part du public qui a applaudi « une fois de plus » depuis les gradins.

Après la représentation, les trois juges ont discuté du chant de Jubin et ont donné leurs réponses. Shreya Ghoshal a déclaré que même si le chant de Jubin avait besoin de travail, c’était un oui de sa part. Sanjay Leela Bansali a dit que Jubin chantait du fond du cœur, et c’était aussi un oui de sa part. Cependant, Sonu Nigam l’a rejeté. « Meri taraf se na hain », a-t-il déclaré.

À cela, Jubin a répondu en disant: «Je vais essayer plus fort. Quoi que vous disiez, tout va bien, mais vous mera best nahi tha. Mujhko pata hain (je sais que ce n’était pas mon meilleur).” Comme Shreya et Sanjay lui avaient donné un OUI, Jubin est passé au tour suivant.

Regardez la vidéo virale :

Dans une précédente interview, Jubin avait réagi en voyant qu’il avait été expulsé de l’émission de téléréalité. «Je ne savais pas que les gens déterreraient quelque chose d’aussi vieux et le rendraient grand. J’ai été expulsé de la série et cela a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Il ne s’agit pas des juges, honnêtement. Ce n’était pas de leur faute, ce n’était pas une mauvaise décision de leur part. Étant un petit garçon de la ville, je le tuais à la maison, et je pense que c’est un simple paer zameen pe thay nahi. Je pense que tout cela m’est entré dans la tête, et aller à une émission de télé-réalité a brisé cela », a déclaré Jubin.

Eh bien, qui savait que Jubin Nautiyal livrera à l’avenir plusieurs chansons à succès et rendra les gens gaga avec sa voix mélodique. Il a reçu des éloges pour sa musique et sa dernière sortie, ‘Out Gaye’ est devenue un énorme succès, recueillant plus de 771 millions de vues sur YouTube en seulement trois mois.