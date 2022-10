Saviez-vous que CETTE star était une danseuse de fond dans Shah Rukh Khan, le film de Madhuri Dixit ?

Réalisé par Yash Chopra, le drame romantique musical Dil To Pagal Hai est un quadrilatère amoureux avec Shah Rukh Khan, Karisma Kapoor, Madhuri Dixit et Akshay Kumar dans les rôles principaux. Sorti le 30 octobre 1997, le film fête dimanche les 25 ans de sa sortie.

Le film est devenu un blockbuster et sa musique a été l’un des principaux facteurs de son succès. Composée par Uttam Singh et écrite par Anand Bakshi, la bande originale comportait de belles mélodies telles que Arre Re Arre, Bholi Si Surat, Dholna, Le Gayi et la chanson titre Dil To Pagal Hai, qui sont toujours populaires à ce jour.

Le réalisateur Yash Chopra a également présenté des séquences de danse brillamment chorégraphiées par Shiamak Davar. Savez-vous quel acteur a été vu jouer un danseur de fond dans l’une de ces séquences de danse au sein de l’équipe de Shiamak Davar ? Ce n’était autre que Shahid Kapoor !

Oui, l’acteur de Jab We Met a rejoint l’institut de danse de Davar alors qu’il n’avait que 15 ans et a été vu comme danseur de fond dans deux grands films de Bollywood. Outre la sortie de 1997, il est également apparu dans Aishwarya Rai, Akshaye Khanna et Anil Kapoor avec le drame musical romantique Taal en 1999. Voici un instantané de Shahid dansant derrière Karisma dans Dil To Pagal Hai, partagé par la poignée Twitter CinemarRare.

La maison de production du film, Yash Raj Films, a également partagé un article célébrant les 25 ans du film sur leurs comptes de réseaux sociaux. Sous-titré “Il y a 25 ans… Rahul a demandé ‘Mohabbat kya hai?’ et ‘Dil To Pagal Hai’ ont redéfini l’amour et l’amitié pour nous tous ! Célébrant un film qui nous tient à cœur à tous”, le YRF a partagé une bobine avec les meilleurs moments du film sur la musique de fond du titre morceau chanté par Lata Mangeshkar et Udit Narayan.

Dil To Pagal Hai a remporté trois National Film Awards pour le meilleur film populaire offrant un divertissement sain, la meilleure actrice dans un second rôle pour Karisma Kapoor et la meilleure chorégraphie pour Shiamak Davar. Il a également remporté sept Filmfare Awards pour le meilleur film, le meilleur acteur, la meilleure actrice, la meilleure actrice dans un second rôle, le meilleur directeur musical, le meilleur dialogue et la meilleure direction artistique.