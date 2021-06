Saviez-vous qu’avant de décrocher le rôle de Phoebe dans ‘Friends’, Lisa Kudrow a été licenciée de l’émission ‘Fraiser’

La star de ‘Friends’ Lisa Kudrow était dans l’édition de mercredi de ‘The Howard Stern Show’ de Sirius XM, avec les co-stars Jennifer Aniston et Courteney Cox, où elle a révélé qu’elle avait également été invitée à jouer Roz Doyle dans ‘Frasier’ mais a été retirée du concert trois jours après le tournage de son épisode pilote.

Elle aurait été licenciée de l’émission. « Je n’étais pas bon pour le rôle (ou) pour la chimie du groupe. Donc ça ne fonctionnait pas mais je me suis dit : ‘Oh, je ne suis pas la tasse de thé de ce type' », a déclaré Kudrow à propos du réalisateur de le spectacle.

« Frasier » a duré onze saisons sur NBC de 1993 à 2004. Paramount+ avait annoncé en février qu’une série de reprise avait reçu le feu vert avec Kelsey Grammer prêt à reprendre son rôle de Frasier Crane.

Kudrow a déclaré à Stern qu’après avoir décroché le rôle de Phoebe, elle ne se sentait pas au départ aussi connectée aux autres personnages et n’était pas sûre qu’elle serait avec l’équipage dans son ensemble. « En tirant sur le pilote cette semaine-là, je me suis dit : ‘Très bien, on y va' », se souvient-elle. « Phoebe n’était pas le personnage qui faisait partie de ce groupe vraiment, aussi facilement. Il y avait une lutte », a-t-elle déclaré.

Le casting de « Friends », dont Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry, s’est récemment réuni pour filmer une émission spéciale sur les retrouvailles diffusée sur HBO Max.

« Friends » a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine et la trentaine qui vivent à Manhattan, New York.