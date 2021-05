Saviez-vous qu’Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh ont un nom spécial l’un pour l’autre? | Nouvelles des gens

New Delhi: Les stars de Bollywood Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh font actuellement la promotion de leur prochain film Sardar Ka Grandson et ils attirent définitivement l’attention de tout le monde en raison de leur couple super frais.

Depuis Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh travaillent pour la première fois ensemble dans un film, ils ont décidé de nommer leur couple avec un hashtag. Si #DeepVeer, #Varia, etc. existaient, Arjun et Rakul étaient prêts à comprendre ce que serait leur carte d’appel à chiffres uniques.

Arjun, finalement, en propose un hilarant #RAKUUN! Il a légendé le message sur Instagram: #RAKUUN Humko lagta hai ki hum #RAKUUN hai! Apko kya lagta hai? Vidéo dekhiye aur Bataiye! Quelque chose que nous avons tourné lorsque les promotions n’étaient pas virtuelles. @rakulpreet vous envoie des câlins virtuels

Sardar Ka Grandson est réalisé par Kaashvie Nair et écrit par Anuja Chauhan. Le film met en vedette Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh et Neena Gupta dans les rôles principaux.Le film est une histoire d’amour sur trois générations, commençant en 1947 et se poursuivant jusqu’en 2020.

Sardar Ka Grandson sortira le 18 mai 2021 sur Netflix.

Fait intéressant, Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh ont récemment été vus dans un clip vidéo intitulé Dil Hai Deewana de Darshan Raval et Zara Khan.