Akshay Kumar est au sommet de la célébrité depuis plusieurs années maintenant. L’acteur qui a eu une carrière dans des films s’étalant sur trois décennies a donné des superproductions massives et pourtant est présenté comme l’une des célébrités les plus humbles de B-town.

Acteur discipliné qui aime divertir ses fans avec plusieurs sorties par an, Akshay n’a pas cessé de faire ce qu’il fait de mieux même pendant la pandémie. Il a continué à filmer selon des protocoles stricts pour « Bell Bottom » en Écosse et est devenu le premier acteur à avoir tourné et emballé le film pendant la pandémie.

Cependant, le voyage d’Akshay jusqu’au sommet n’a pas été facile. Comme nous le savons tous, il a fait des petits boulots avant d’obtenir sa première pause dans le film ‘Sugandh’ qui est sorti en 1981. En fait, dans sa carrière dans le cinéma, Akshay a également fait face à plusieurs rejets. L’un des films pour lesquels il a été rejeté était le film d’Aamir Khan de 1992, « Jo Jeeta Wohi Sikandar ». Le film avait présenté Aamir dans le rôle principal aux côtés de Pooja Bedi, Deepak Tijori, Ayesha Jhulka et Mamik Singh.

Akshay avait auditionné pour le film mais pas pour le rôle principal. Au lieu de cela, il avait auditionné pour jouer le rôle de l’antagoniste Shekhar Malhotra, qui a finalement été essayé par Deepak Tijori. Fait intéressant, Deepak n’était pas non plus le premier choix pour le rôle. C’était le mannequin devenu acteur Milind Sonam.

Dans une interview de retour avec ETimes, Deepak avait partagé l’expérience et révélé comment lui et Akshay avaient auditionné pour le rôle ensemble.

« Akshay Kumar et moi sommes allés passer la même audition et nous avons tous les deux été rejetés. Donc, je ne devais pas faire partie de » Jo Jeeta Wohi Sikander « . 75% du film était déjà terminé quand je les ai rejoints; Milind Soman avait tourné pour le film, pas moi », avait-il déclaré.

Le film a été réalisé par Mansoor Khan et a été produit par Nasir Hussain.

Côté travail, Akshay a quelques films en préparation. Il figurera dans ‘Bell Bottom’ aux côtés de Vaani Kapoor et Huma Qureshi. Il a également ‘Ram Setu’, ‘Atrangi Re’ et ‘Prithviraj’ dans son chaton.