Saviez-vous qu’Aamir Khan n’était pas le PREMIER choix pour Lagaan ; vous serez choqué de voir que CET acteur a été approché plus tôt et qu’il a rejeté

Aamir Khan est et sera toujours Bhuvan pour ses fans, et ils ne peuvent certainement pas imaginer quelqu’un d’autre à Lagaan, mais il fut un temps où la superstar n’était pas le premier choix pour jouer le rôle du film ; c’est Abhishek Bachchan qui a été approché pour jouer le rôle principal, et il l’a rejeté. Oui, vous avez bien lu. Le qualifiant d’inadapté pour le rôle, Abhishek Bachchan a refusé le rôle d’Ashutosh Gowariker et a déclaré à ETimes : « J’étais bien trop jeune et cru pour porter un film aussi épique que Lagaan. Bien sûr, je savais que ça allait être énorme. Mais je n’étais tout simplement pas prêt à en faire partie.

Abhishek Bachchan a même ajouté qu’il était content qu’Aamir Khan ait joué le rôle et l’ait qualifié de parfait, et nous sommes d’accord. Abhishek a parcouru un long chemin et a prouvé ses prouesses d’acteur dans chaque film qu’il a réalisé. En parlant de Junior Bachchan, elle ne regrette pas de ne pas avoir fait Lagan et estime que chaque film est destiné à chaque acteur. En fait, il se sent gêné de parler des films qu’il a rejetés et dont il n’a pas fait partie.

Plus loin dans la même interview, l’acteur de Dasvi a déclaré : « J’étais trop jeune et trop jeune pour porter un film aussi épique que Lagaan. Bien sûr, je savais que ça allait être énorme. Mais je n’étais tout simplement pas prêt à faire partie de il. » Eh bien, nous repensons, et nous pensons qu’Abhishek aurait également rendu justice à Lagaan. Le film d’aujourd’hui est sorti depuis 22 ans, et il est toujours aussi frais dans l’esprit des gens. Lagaan était définitivement un chef-d’œuvre d’Ashutosh Gowariker.