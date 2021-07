Saviez-vous qu’Aamir Khan avait demandé Rs 8 crore pour Rang De Basanti? Rakeysh Omprakash Mehra révèle pourquoi | Nouvelles des gens

New Delhi: Le réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra a crédité l’acteur Aamir Khan pour l’achèvement en temps voulu du film Rang De Basanti. Dans un extrait de sa biographie The Stranger In The Mirror, il a mentionné que Mr Perfectionist de Bollywood avait demandé au réalisateur de lui payer Rs 8 crore si l’achèvement du film était retardé. Cette clause a motivé le réalisateur à ne pas retarder la réalisation du film car il ne pouvait pas imaginer payer la somme colossale à l’acteur.

Dans l’extrait publié par The Quint, il a révélé: « En signant sur la ligne pointillée, Aamir a inclus une clause, ce qui a été la raison pour laquelle j’ai fini par faire le film à temps. Voici un exemple: » Si mes honoraires sont 4 crores et vous ne me payez pas à temps, alors vous devrez me payer 8 crores pour défaut de paiement », avait-il dit. Je n’avais même jamais vu 8 crores jusque-là. «

Rakeysh Omprakash Mehra était impressionné par l’éthique de travail d’Aamir et a écrit qu’il n’avait pas d’ego car il s’asseyait également dans les scènes d’autres acteurs. En fait, il a entièrement crédité l’acteur pour la sortie du film et a mentionné que sans lui, le scénario ne se serait probablement jamais concrétisé en un film.

Dans le passage du livre, il a également qualifié Aamir de » visionnaire » et a déclaré qu’il avait une compréhension approfondie du processus créatif du tournage. Mehra a écrit : « Aamir est un visionnaire et comprend tout ce qui ne va pas ou ne va pas avec le processus créatif. Parfois, des décisions difficiles comme ‘tournons pendant 10 jours de plus’ sont devenues faciles parce qu’Aamir a soutenu la nécessité de le faire. En outre, il avait aucun ego sur la scène à laquelle il s’agissait. Si la scène appartenait aux autres garçons, il resterait volontiers à l’arrière-plan parce que le récit du film était la Bible qui ne pouvait pas être falsifiée. La compréhension cinématographique d’Aamir reste sans précédent dans notre industrie. Sans son signe de tête , RDB aurait été un autre scénario de rêveur ramassant la poussière de l’apathie et de l’inertie. »

Rang De Basanti est un film qui vit encore dans le cœur de millions de personnes qui l’ont regardé. C’est un film acclamé par la critique avec Aamir Khan, Siddharth, Alice Patten, Atul Kulkarni, Soha Ali Khan, Sharman Joshi, Kunal Kapoor. Il a été choisi pour être l’entrée officielle de l’Inde pour les Oscars et les Golden Globe Awards dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère.

D’autre part, la biographie du réalisateur Rakesh Omprakash Mehra est sortie le 27 juillet et est co-écrite par l’auteur-marketing Reeta Ramamurthy Gupta et publiée par Rupa. Alors que la préface est écrite par AR Rahman, Aamir Khan a écrit la postface