Saviez-vous qu’Aamir Khan a déjà « réprimandé » Arjun Kapoor, Karan Johar pour avoir participé au rôti de l’AIB ?

L’entreprise de production d’Aamir Khan, ‘Delhi Belly’, a pris fin aujourd’hui 10 ans. Le film mettait en vedette Imraan Khan, Vir Das et Kunaal Roy Kapur dans les rôles principaux. ‘Delhi Belly’ a fait face à beaucoup de colère lors de sa sortie pour ses explications, son langage abusif et ses paroles suggestives. Fait intéressant, Aamir Khan était tellement mécontent de l’événement AIB Knockout 2015 qu’il a » réprimandé » Arjun Kapoor et Karan Johar pour y avoir participé. Il a même qualifié l’émission de « violente ».

En 2015, Aamir avait révélé qu’il n’avait pas regardé le rôti AIB, qui était un rôti de célébrités animé par Johar. Le rôti a vu plusieurs comédiens célèbres faire des blagues sur Ranveer Singh et Arjun Kapoor, ainsi que sur l’industrie cinématographique.

S’exprimant lors de l’événement Youth for Governance 2015, Aamir a déclaré : « Je n’aime pas vous montrer la violence. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de jeunes qui ont aimé le spectacle. Mon opinion est que c’était un spectacle violent. Karan (Johar) et Arjun (Kapoor) sont mes amis et je les ai réprimandés et leur ai dit que je n’étais pas impressionné. Je ne suis pas quelqu’un qui peut rire des abus et du langage grossier, je pense avoir dépassé cet âge. Je ne suis pas un adolescent de 14 ans qui se moque des abus. Je ne suis pas impressionné. J’ai personnellement un problème avec ce qu’ils ont fait, donc je n’ai pas vu le spectacle. J’ai senti que ce n’était pas mon genre de spectacle, c’est pourquoi je ne l’ai pas vu.

Il a ajouté qu’il était « profondément affecté » par l’émission et qu’il était « déçu par ce qu’il avait entendu ». Il a ajouté : « Je n’ai pas encore vu ce rôti, mais j’en ai beaucoup entendu parler. Et j’ai vu 2-3 clips de cela, j’ai été profondément affecté par cela et j’ai été très déçu par ce que j’entendais. Je crois complètement à la liberté d’expression, pas de problèmes, mais nous devons comprendre que nous avons tous certaines responsabilités. Quand j’ai entendu ce qui m’était décrit, j’ai senti que c’était un événement très violent. Je n’aime pas ce genre de choses. La violence ne signifie pas seulement physique, elle peut aussi être verbale. Lorsque vous insultez quelqu’un, vous perpétuez la violence. Lorsque vous abusez ou insultez quelqu’un, vous montrez au monde à quel point vous êtes violent.

Aamir a également parlé de son film ‘Delhi Belly’ et a déclaré qu’il avait dit aux gens que le film avait des ‘jures’ et était destiné à la consommation des adultes uniquement. Il a déclaré: «J’ai également fait un film comme Delhi Belly qui a obtenu un certificat A. Je suis moi-même sorti pour dire aux gens que c’était un film pour adultes. Il y a des jurons dans le film, alors ne venez pas si vous n’aimez pas ce genre de choses », a-t-il déclaré.

Le tristement célèbre et controversé AIB Knockout en 2015 a fait l’objet de nombreuses critiques du public. Plusieurs FIR ont été déposés contre les comédiens, certains publics et les célébrités impliquées. Diverses personnalités de Bollywood ont également exprimé leur malaise face au contenu de l’émission. La société AIB basée à Mumbai a été créée par Tanmay Bhat et Gursimran Khamba, Ashish Shakya et Rohan Joshi.