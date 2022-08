Saviez-vous comment utiliser vos appareils Galaxy dans des conditions optimales ? – Salle de presse mondiale Samsung

Samsung s’engage à favoriser un avenir durable et à fournir des moyens pratiques, accessibles et abordables qui aident les utilisateurs de Galaxy à utiliser leurs appareils dans les meilleures conditions possibles aussi longtemps qu’ils le peuvent. C’est là que les membres Samsung sont intervenus pour fournir une assistance aux utilisateurs, des commentaires et des diagnostics1 pour résoudre les problèmes d’appareil en 2016.

Depuis lors, Samsung continue de l’améliorer et de le faire progresser comme l’une des actions qui soutiennent le droit des utilisateurs à réparer, un mouvement qui tente de mettre en place des systèmes qui aident les consommateurs à maintenir la qualité de leurs appareils et à prolonger leur durée de vie.

Une expérience d’autodiagnostic conviviale avec les membres Samsung

Grâce à la vérification des diagnostics via les membres Samsung, les utilisateurs peuvent tester simultanément 27 fonctionnalités de leur appareil, y compris l’état de la batterie, la fonctionnalité de l’appareil photo, la charge sans fil, la reconnaissance faciale et la connectivité S Pen.2 Les utilisateurs peuvent accéder à la vérification de diagnostic en lançant les membres Samsung, en trouvant l’onglet Assistance, en cliquant sur Afficher les tests et en sélectionnant Tout tester. Ils peuvent également trouver le bouton Diagnostic dans Entretien de la batterie et de l’appareil sélectionné dans la liste des paramètres de l’appareil. Les résultats de diagnostic conduiront l’utilisateur à des FAQ spécifiques pour obtenir des conseils de dépannage. Afin de recevoir des réponses détaillées, les utilisateurs peuvent également envoyer des rapports d’erreur pour un domaine de problème sélectionné.

Samsung améliore continuellement les membres Samsung avec des mises à jour logicielles régulières et met en œuvre les commentaires des clients pour garantir une expérience simple dans l’application. La dernière mise à jour des membres Samsung, qui a été publiée à la fin du mois d’août de cette année, fournit des guides faciles à digérer et des informations visuelles qui permettent aux utilisateurs d’effectuer en douceur la vérification des diagnostics.

Un nouveau test de capteur évalue si le mode Flex d’un appareil pliable Galaxy fonctionne correctement, ainsi que de nouvelles capacités de diagnostic d’erreur de carte SIM.

Pour les tests de reconnaissance faciale, Samsung a également créé un bouton “Démarrer”, qui donne aux utilisateurs plus de temps pour se préparer au dépistage facial en tenant correctement leur appareil. Et désormais, les utilisateurs peuvent réenregistrer la biométrie plus facilement lorsque la reconnaissance échoue, en redirigeant les utilisateurs vers les paramètres où ils peuvent réenregistrer les informations sur le visage et les empreintes digitales ou résoudre les échecs de reconnaissance.

Grâce à ces améliorations, les utilisateurs peuvent plus facilement tester les fonctionnalités tout en gardant leur smartphone ou leur tablette dans les conditions les plus optimales. Ces améliorations offrent également aux utilisateurs des méthodes plus accessibles, pratiques et abordables pour résoudre les problèmes que leur appareil peut rencontrer.

Extension de la technologie d’autodiagnostic à davantage d’appareils Galaxy

Samsung continuera d’améliorer l’autodiagnostic pour permettre aux utilisateurs de trouver des solutions et d’éliminer les inconvénients causés par de simples problèmes système. En écoutant les clients Galaxy et en améliorant les capacités de diagnostic, Samsung élargit l’accès aux informations qui non seulement aident les utilisateurs à résoudre les problèmes avec précision, mais maintiennent également les performances optimales de leur appareil.

À l’avenir, Samsung prévoit d’appliquer Diagnostics aux appareils portables tels que la série Galaxy Buds et la série Galaxy Watch. En savoir plus sur les membres et les diagnostics Samsung ici : Assistance Samsung : comment auto-diagnostiquer votre Samsung Galaxy

1 Les diagnostics sont disponibles avec les smartphones Galaxy et les tablettes Galaxy.

2 Le nombre de fonctionnalités testables avec Diagnostics peut varier en fonction du modèle d’appareil et du marché.