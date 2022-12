Saviez-vous ce fait intéressant sur le plat punjabi Makki ki Roti, Sarson Ka Saag ?

Il existe de nombreuses traditions suivies en Inde, et elles varient d’un État à l’autre. Il en va de même pour la cuisine régionale à travers le pays. Par exemple, le Maharashtra est connu pour Vada Pav et le Bihar est célèbre pour Litti Chokha. De même, le Pendjab est populaire pour Makki Ki Roti et Sarson Ka Saag. Cependant, saviez-vous que si l’État est célèbre pour ce plat, ses ingrédients ne sont pas indigènes à l’État ?

Le Pendjab est très populaire dans tout le pays pour ses plats qui font claquer les lèvres, notamment Parathas, Lassi et Amritsari Kulcha, pour n’en nommer que quelques-uns. Et l’un d’eux est Makki Ki Roti (pain de maïs) et Sarson Ka Saag, qui est un curry à base de feuilles de moutarde. Alors que le plat serait originaire du Pendjab, le maïs est originaire d’Europe et n’est arrivé en Inde qu’il y a environ 400 ans.

Le grain de céréale est venu en Inde au 16ème siècle en provenance d’Europe. Il était également largement cultivé et consommé au Mexique et en Afrique du Sud. Cependant, on pense que pendant la partition indo-pakistanaise, les migrants dans les rues consommaient régulièrement du pain de maïs et des feuilles de moutarde. Il est petit à petit devenu le préféré de tous. Depuis lors, le plat est considéré comme l’une des spécialités du Pendjab.

Cependant, l’histoire du pain de maïs et des feuilles de moutarde, qui sont considérées comme faisant partie intégrante de la culture du Pendjab, remonterait à environ 2 500 ans. Il a même une mention dans le Sushruta Samhita. À l’époque, les graines de moutarde et l’huile étaient utilisées pour cuire du pain de maïs et des feuilles de moutarde, et le plat était servi avec du ghee desi. Il a été utilisé pour rehausser la saveur du plat. Même aujourd’hui, les gens utilisent du beurre ou du ghee pour rehausser la saveur du plat populaire punjabi.

