SaVia Health lève 8,5 millions de dollars pour développer un logiciel de flux de travail clinique

SaVia Health, qui fabrique des logiciels de support clinique pouvant être intégrés dans un DSE, a annoncé lundi avoir levé 8,5 millions de dollars en financement de démarrage.

Le cycle a été mené par Intel Capital avec la participation de Kickstart, Peterson Ventures, le cofondateur de Health Catalyst Tom Burton et le professeur de l’Université de Stanford, le Dr Brent James.

CE QU’ILS FONT

SaVia propose un outil d’assistance aux équipes de soins cliniques qui peut être intégré au DSE d’un système de santé. Il permet aux prestataires de rédiger des flux de travail de soins qui fournissent les meilleures pratiques et les prochaines étapes au point de service.

Sur le site de la startup, SaVia décrit un cas d’utilisation pour état septique, une réponse sévère à une infection qui peut mettre la vie en danger. La société a déclaré que son logiciel peut détailler les étapes nécessaires pour traiter la septicémie au sein de l’équipe de soins, guidant les cliniciens sur ce qu’ils doivent faire et quand.

L’outil de SaVia, basé à Salt Lake City, a déjà été utilisé par Intermountain Healthcare. La startup a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser les fonds d’amorçage pour développer sa plate-forme d’auto-création, ajouter à sa bibliothèque de flux de travail prêts à l’emploi et travailler pour augmenter les ventes.

“Les soins aux patients sont confrontés à plusieurs défis, notamment l’intégration harmonieuse des dernières technologies dans les processus existants”, a déclaré Nick Washburn, directeur général principal d’Intel Capital, dans un communiqué. “SaVia change la donne pour les cliniciens en toute transparence en traduisant les données en conseils sur les étapes à suivre et le moment où il convient de servir au mieux chaque patient.”

APERÇU DU MARCHÉ

L’épuisement professionnel et la charge de travail des prestataires sont des préoccupations de longue date dans les soins de santé, et la pandémie de COVID-19 a ajouté des facteurs de stress importants pour les cliniciens. Selon un étude publiée dans le JAMA Health Forumles taux d’épuisement professionnel ont atteint un sommet d’environ 60 % au quatrième trimestre de 2021.

La recherche a révélé des taux d’épuisement professionnel plus faibles dans des environnements de travail moins chaotiques et pour les cliniciens qui se sentaient valorisés ou ceux qui ressentaient le sens du travail d’équipe.

Une autre startup dans le domaine du support clinique est Kahun, qui a récemment levé 8 millions de dollars. Le premier produit de la startup pose des questions aux patients sur leurs préoccupations et fournit un résumé avec des recommandations de suivi au médecin.

Regard, qui a marqué 15,3 millions de dollars cet été, développe un outil de soutien clinique intégré au DSE. À l’époque, la société a déclaré qu’elle utilisait l’intelligence artificielle pour parcourir les antécédents des patients, faire apparaître des informations pertinentes et suggérer des diagnostics potentiels.

Google a également étendu son logiciel de flux de travail clinique. Début 2021, il a déployé Care Studio, un outil de recherche qui permet aux prestataires d’accéder aux informations des DSE utilisés dans un système de santé et de trouver des données pertinentes. Plus tôt cette année, a révélé Conditions, qui vise à organiser les informations sur le problème de santé spécifique d’un patient et à mettre en évidence les données manquantes.