Savez-vous si un cheval mort, un incendie ou des cornemuses servaient à avertir les trains ? Répondez à ce quiz de Terry Deary de Horrible Histories

AVEZ-VOUS été coincé dans un train pendant le week-end chaotique des jours fériés ?

Bon ça aurait pu être pire. Remerciez votre bonne étoile de ne pas avoir voyagé au début des chemins de fer.

L’auteur d’Horrible Histories, Terry Deary, a maintenant tourné son attention vers le passé chaotique des trains

La brillante série de livres Horrible Histories remplit la tête des enfants de faits fascinants – et ignobles – sur certaines des périodes les plus populaires du passé depuis plus de 30 ans.

Maintenant, l’auteur Terry Deary a tourné son attention vers le passé chaotique des trains.

Il a créé ce quiz excitant pour amuser les lecteurs de Sun, petits et grands, ce week-end. Tous à bord !

Horrible Histories: Right On Track, par Terry Deary et illustré par Martin Brown, est maintenant disponible (Scholastic) 6,99 £

Ponts brutaux

Robert Stephenson a construit le pont de la rivière Dee qui s’est effondré en 1847

1. Même le grand Robert Stephenson a fait des erreurs. Il a utilisé de la fonte pour construire le pont de la rivière Dee qui s’est effondré dans la rivière en 1847 ? Qu’est-il arrivé?

a) Les rails devenaient si chauds que les locaux les utilisaient pour repasser leurs vêtements.

b) Des voleurs ont volé les rails et les ont vendus à la ferraille.

c) Le pont s’est fissuré sous le poids d’une locomotive et a envoyé un train s’écraser dans la rivière.

2. Quel métal Thomas Bouch a-t-il utilisé pour construire le long pont Tay (1879) qui s’est effondré lors d’une tempête alors que la locomotive n°224 roulait dessus ?

a) Fonte.

b) Fer forgé.

c) Boîtes Irn-Bru.

Péril pour les passagers

Les premières locomotives des trains n’avaient-elles pas de vitres, ce qui exposait les passagers aux cendres chaudes ?

1. Parmi ces faits immondes sur les premiers moteurs, lesquels sont vrais ?

a) Les voitures n’avaient pas de vitres, les passagers étaient donc en danger de cendres chaudes.

b) Les portes étaient fermées à clé par le gardien pour empêcher les gens de monter et descendre.

c) Pas de freins !

2. Lequel de ces moyens sauvages était utilisé pour avertir les trains d’un danger sur la ligne avant l’invention des signaux ?

a) Un cheval mort a été projeté en travers de la piste.

b) Un feu a été allumé au milieu de la piste.

c) Un joueur de cornemuse jouait de la musique forte.

Faits ferroviaires aléatoires

Le Cyclopède fonctionnait-il à côté d’un cheval trottant sur un tapis roulant ?

1. Lequel de ces moteurs étranges était en compétition aux essais Rainhill pour la meilleure locomotive à vapeur pour exploiter la ligne Manchester-Liverpool ?

a) Le Cyclopède travaillé par un cheval trottant sur un tapis roulant.

b) La nouveauté construite à partir de morceaux de camions de pompiers londoniens.

c) La Fusée avec une chaudière jaune vif.

2. À la fin des années 1800, les chemins de fer britanniques coûtaient encore 1 000 £ par mile à construire (c’est 200 000 £ en argent d’aujourd’hui). A quoi servait l’argent supplémentaire ?

a) Panneaux de santé et de sécurité.

b) Toilettes pour les stations.

c) Bière pour les travailleurs.

Vapeur choquante

Le moteur du réservoir n°10 a explosé à Brighton en 1853 tuant le conducteur car il avait resserré la soupape de sécurité pour surchauffer le moteur

1. Le moteur du réservoir n°10 a explosé à Brighton en 1853 tuant le conducteur parce qu’il avait resserré la soupape de sécurité pour surchauffer le moteur. Pourquoi?

a) Faire sécher ses vêtements.

b) Pour réchauffer son café.

c) Accélérer la locomotive et gagner une course.

2. Quel était le nom approprié d’un moteur malchanceux qui a explosé à Bromsgrove en 1840 ?

un flash.

b) Explosion.

c)Surprendre.

Terreurs de tunnel

Creuser des tunnels était l’un des travaux les plus dangereux dans la construction ferroviaire

1. Creuser des tunnels était l’un des travaux les plus dangereux dans la construction ferroviaire. Une loi appelée « Mines Act » en 1842 interdisait l’utilisation d’enfants de moins de quel âge ?

a) Seize.

b) Treize.

c) Dix.

2. La ligne de chemin de fer à Watford n’avait pas besoin de tunnel et le sol était dangereux à traverser, mais le comte d’Essex, propriétaire du terrain, a insisté pour en construire un. Pourquoi?

a) Il était un pionnier du train fantôme et un tunnel serait parfait.

b) Il avait besoin de terre pour aménager son domaine.

c) Il voulait une jolie vue.

Pionniers soufflants

George Stephenson a conçu et construit le premier train de voyageurs au monde en 1825

1. George Stephenson a conçu et construit le premier train de voyageurs au monde en 1825 ? Cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Qu’est-il arrivé?

a) Il soufflait et soufflait, et il a fait exploser une maison.

b) Il a renversé 17 hérissons, ce qui l’a fait déraper de la piste.

c) Il est tombé en panne.

2. Qu’y avait-il d’inhabituel dans la machine à vapeur Mechanical Traveler de Brunton en 1815 ?

a) Il avait des ailes.

b) Il avait des jambes.

c) Il était tiré par des vaches.

Réponses horribles

La brillante série de livres Horrible Histories remplit la tête des enfants de faits fascinants – et répugnants – depuis plus de 30 ans

Ponts brutaux

1) c. La fonte peut casser comme une brindille sèche lorsqu’elle est sous pression. Trois passagers sont morts ainsi que le garde du train et le pompier. Neuf autres ont été blessés dans le plongeon. Le conducteur a survécu et a averti le train suivant, ce qui a sauvé de nombreuses vies. Un héro.

2) un. Fonte. Oui encore. Les pionniers n’écoutent pas l’histoire. Ils ressemblent plus à des tartes aux oreilles. Soixante-quinze personnes sont mortes dans la catastrophe du pont Tay, y compris l’équipage du train. La locomotive n°224 a été extraite et réparée. Les cheminots l’ont surnommé « The Diver » et il a continué à fonctionner pendant encore 40 ans.

Péril pour les passagers

1) Tout est vrai. Des fenêtres en verre sont finalement arrivées – pour la première classe pour commencer. Les portes verrouillées ont été interdites après des accidents avec des passagers coincés dans des trains en panne ou en feu. Il a fallu 60 ans – et quelques terribles accidents – pour que les freins deviennent une loi.

2) b. Les conducteurs ont été invités à faire un feu de charbon sur les voies pour avertir les autres trains. Des signaux de fumée en fait.

Faits ferroviaires aléatoires

1) Tous. Le cheval est tombé à travers le tapis roulant et a cassé Le Cyclopède. Les pompes à air du Novelty ont éclaté et il a été retiré. Le Rocket a remporté le concours, puis a tué un député lors du voyage d’ouverture. ‘Entendu-entendu’ aujourd’hui, parti demain.

2) c. Bière pour les travailleurs.

Vapeur choquante

1) b. Le conducteur est monté sur la chaudière du moteur pour chauffer une canette de café au-dessus de la vapeur. Plus la pression est élevée, plus le café est chaud – et plus le coup est grand quand il a explosé.

2) c. Étonnamment, le moteur s’appelait Surprise. Deux sont morts lorsque la locomotive tueuse a explosé. Ils n’ont pas été surpris longtemps.

Terreurs de tunnel

1) c. Dix ans. Une gentillesse vraiment. Les enfants de dix ans d’aujourd’hui sont confrontés aux horreurs d’un programme national et des SAT.

2) c. Sa Seigneurie a refusé de permettre aux trains de traverser son terrain pour ne pas gâcher sa vue. En 1838, le tunnel s’effondre et tue 60 ouvriers. Mais sa seigneurie appréciait sa vue et c’est ce qui comptait.

Pionniers soufflants

1) c. Il s’est cassé. Les camions ont déraillé trois fois et la locomotive — nommée « Locomotion » — est tombée en panne. Le premier train du monde avait une heure de retard. Cela n’arriverait pas aujourd’hui, bien sûr. Mais le train est entré dans l’histoire et tout le monde a célébré jusqu’à minuit.

2) b. Il avait des jambes qui poussaient la locomotive le long de la voie. Brunton l’a garé devant sa maison pour le montrer à ses voisins. Là, il a explosé, détruisant son chalet et tuant treize personnes dont le chauffeur.