Savez-vous que les jaguars sont de grands nageurs ? Regardez One Swim Seamlessly ici

Connus pour être des coureurs rapides, les jaguars possèdent également le talent exceptionnel de nager de manière transparente dans les eaux. Contrairement aux tigres, qui sont également adeptes de la natation, les jaguars peuvent également nager sous l’eau, ce qui est trop efficace. Récemment, une vidéo qui prouve que les jaguars sont en effet d’excellents nageurs est devenue virale sur les réseaux sociaux

L’impressionnante vidéo a été partagée le 1er novembre sur Twitter. “Les jaguars sont de grands nageurs”, lit-on dans sa légende.

Les jaguars sont en fait de grands nageurs.pic.twitter.com/9zetwhqXs9 — Fascinant (@fasc1nate) 31 octobre 2022

La courte vidéo de 4 secondes capture un jaguar nageant dans les eaux bleues. On peut le voir flotter de manière transparente sous le plan d’eau, à la recherche de sa proie. Au fur et à mesure que l’animal se tord et tourne dans l’eau, son corps commence doucement à se soulever. Cependant, avec ses puissantes compétences de nage et son mouvement de patte adroit, le jaguar glisse vers la surface, touchant le fond.

Le clip désormais viral a attiré l’attention de Twitterati, qui a facilement accepté le tweet. Certains utilisateurs ont même partagé d’autres caractéristiques frappantes du carnivore.

« Les jaguars sont d’excellents chasseurs, surtout dans l’eau. Ce sont des chasseurs opportunistes, donc leur régime alimentaire comprend; mammifères comme les capybaras, les cerfs et les singes. Avec des poissons, des oiseaux et des reptiles comme des iguanes et des caïmans », a expliqué un utilisateur. Un autre a souligné, “encore plus fou – Ils peuvent retenir leur souffle pendant 15 à 20 minutes à coup sûr. De nombreux chercheurs ont rapporté que les jaguars peuvent retenir leur souffle jusqu’à 1 heure environ. « Sont-ils secrètement des baleines ? Quel est le problème ici ? » a plaisanté un troisième utilisateur.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 5,2 millions de vues et a reçu plus de 56,6k likes sur Twitter. Auparavant, une vidéo d’un jaguar chassant un crocodile avait également pris par surprise les internautes. Le clip a révélé le jaguar sautant des buissons de mangrove dans une rivière et attaquant un crocodile. Après un combat meurtrier entre les deux, le jaguar est sorti vainqueur.

Que pensez-vous des talents de nageur des jaguars ?

