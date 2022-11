Savez-vous pourquoi les avions évitent de survoler l’Himalaya ? Lire pour découvrir

L’Himalaya rehausse grandement la beauté de l’Inde, et un voyage dans l’une des nombreuses stations de montagne majestueuses de cette chaîne de montagnes est toujours agréable. Vous pouvez faire de la randonnée dans les montagnes ou faire le tour des collines en voiture, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c’est apercevoir l’Himalaya depuis un avion. C’est parce qu’aucun avion ne survole cette chaîne de montagnes. Ici, nous allons voir pourquoi les avions évitent de survoler l’Himalaya.

Techniquement, certains avions modernes sont équipés pour survoler la chaîne de montagnes, mais celle-ci s’étend sur une vaste zone de plus de 2 300 kilomètres de long avec une altitude moyenne de plus de 6 000 mètres. En tant que sommet le plus haut, l’Everest culmine à 8 848 mètres, ce qui signifie que les avions commerciaux ne peuvent pas voler en dessous du niveau de vol FL 310 dans la région. Cela en soi élimine un grand nombre de types d’avions contemporains, y compris le Boeing 777-300.

En plus de cela, puisque l’Himalaya touche la stratosphère, l’air est mince avec de faibles niveaux d’oxygène. Comme les avions de passagers volent à une altitude de 30 à 35 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, il peut être dangereux pour eux de voler à la hauteur de l’Himalaya.

En cas d’urgence, l’oxygène disponible dans les avions dure entre 20 et 25 minutes. Le même temps est disponible pour que l’avion descende à 8-10 000 pieds. Dans l’Himalaya, les avions ne peuvent pas atterrir en si peu de temps, ce qui rend le vol dangereux.

En cas d’atterrissage d’urgence, il n’y a pas de terrain plat sur lequel atterrir dans l’Himalaya. De plus, l’équipement de navigation ne fonctionne pas non plus de manière optimale sur la chaîne himalayenne. En cas de problème, la communication avec le contrôle aérien peut être coupée. Ces facteurs font du survol de l’Himalaya une option irréalisable.

