Savez-vous pourquoi le serpent et la mangouste sont des ennemis jurés ? Lire pour découvrir

L’inimitié perpétuelle entre le serpent et la mangouste a été une source de nombreux idiomes et proverbes au fil des ans. Alors que la rivalité et l’animosité entre humains reposent sur des interactions entre eux, celle entre le serpent et la mangouste est naturelle. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a eu une rivalité perpétuelle entre ces deux espèces ? Pourquoi s’attaquent-ils en voyant ? Comme Internet a la réponse à la plupart des questions, cette question a également été publiée sur le site populaire Quora. Et voici ce que nous avons trouvé.

La réponse la plus élémentaire était que c’était leur instinct naturel de survie. Ils s’attaquent tous les deux à vue car ils doivent survivre. Le serpent veut tuer la mangouste pour qu’elle puisse vivre. De même, la mangouste veut tuer le serpent pour qu’il puisse survivre.

Une autre réponse suggérait que les jeunes de la mangouste étaient souvent la proie du serpent. Le serpent mange souvent les bébés de la mangouste. Par conséquent, la mangouste attaque le serpent pour protéger ses petits.

Comme une mangouste est plus agile qu’un serpent, elle peut se sauver dans la plupart des cas. On pense que dans un combat entre un serpent et une mangouste, la mangouste gagne 80 % du temps. Comme la mangouste a un réflexe d’acétylcholine dans son corps, elle est protégée de la neurotoxine présente dans le venin de serpent. Les alpha et bêta-bloquants présents dans son ADN le protègent des effets du poison de serpent.

