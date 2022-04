Savez-vous pour quelle chanson le chanteur a obtenu son seul prix national ?

La sensation de chant Arijit Singh, qui a conquis le cœur du public avec sa voix soul et romantique, célèbre son 35e anniversaire le 25 avril. Depuis le début de sa carrière dans l’émission de téléréalité Fame Gurukul jusqu’à capter l’imagination de toute la nation à travers son Voix impeccable, Arijit s’est imposé comme l’un des meilleurs chanteurs de l’histoire de l’industrie cinématographique hindi.

Certains des morceaux les plus populaires chantés par Arijit incluent Tum Hi Ho (Aashiqui 2), Channa Mereya (Ae Dil Hai Mushkil), Agar Tum Saath Ho (Tamasha), Shayad (Love Aaj Kal) et Gerua (Dilwale). Et ce n’est pas seulement de la romance, le chanteur a prouvé sa polyvalence avec des morceaux entraînants et dansants tels que Ghungroo (War), First Class (Kalank), Palat – Tera Hero Idhar Hai (Main Tera Hero) et Sooraj Dooba Hai ( Roy).

Mais vous serez surpris d’apprendre que le chanteur n’a remporté qu’un seul prix national dans sa carrière jusqu’à présent. Pouvez-vous deviner pour quelle chanson et pour quel film a-t-il reçu cet honneur ? Ne vous inquiétez pas, nous vous le ferons savoir maintenant.

Arijit a reçu le prix national du meilleur chanteur masculin pour la chanson Binte Dil du film romantique dramatique d’époque Padmaavat qui mettait en vedette Ranveer Singh , Deepika Padukone , Shahid Kapoor et Jim Sarbh dans les rôles principaux. Vous serez même surpris de savoir que la chanson est composée par le réalisateur du film Sanjay Leela Bhansali lui-même et que ses paroles ont été écrites par AM Turaz.

Le chanteur a remporté six fois le Filmfare Award du meilleur chanteur masculin et l’a remporté cinq fois de suite. Il a remporté la statuette Black Lady pour les morceaux Tum Hi Ho, Sooraj Dooba Hai, Ae Dil Hai Mushkil, Roke Na Ruke Naina, Ae Watan et Kalank.