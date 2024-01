“Savez-vous combien de vies je pourrais sauver pour ça?”: Le sénateur de Virginie Roem critique le déplacement des fonds de transport pour l’arène

Si l’arène proposée est construite dans la section Potomac Yard d’Alexandrie, le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a promis que l’État contribuerait jusqu’à 200 millions de dollars d’avance pour améliorer les transports dans la région. La sénatrice d’État Danica Roem, du comté de Prince William, a déclaré au WTOP que le projet de l’administration de payer les dépenses initiales en détournant les fonds de transport existants n’est pas assez précis.

La sénatrice d’État Danica Roem, du comté de Prince William, a déclaré au WTOP que le projet de l’administration de financer les dépenses initiales en détournant les fonds de transport existants n’était pas assez précis.

« Qu’est-ce qui est financé ? Qu’est-ce qui va être reporté ? Qu’est-ce qui va être retardé ? » demanda Roem. “Même à l’heure actuelle, ils ne nous ont pas dit d’où venait l’argent du transport, ni qui en perdait – c’est un énorme problème.”

Youngkin, le maire d’Alexandrie Justin Wilson et les partisans du projet ont déclaré que dans le cadre de la structure proposée, Monumental Sports and Entertainment, propriétaire des franchises, paierait un loyer annuel et le reste serait payé en utilisant les recettes fiscales générées par le projet. lui-même. Celles-ci comprennent les taxes sur les repas à l’aréna et au centre des arts du spectacle, les taxes de vente et les taxes d’entrée payées sur les événements.

Roem en est à son premier mandat en tant que sénateur de l’État. Au cours de son mandat de déléguée de l’État, Roem a fait campagne avec succès sur la promesse de réduire les embouteillages sur la route 28. Elle a défendu les projets de construction d’un type d’intersection rare dans cette région qui vise à maintenir la fluidité du trafic, tout en réduisant le nombre de « points de conflit », où de graves accidents peuvent survenir.

Lorsqu’elle a entendu parler pour la première fois de projets visant à détourner 150 à 200 millions de dollars de financement des transports vers le projet d’arène, Roem a appelé Monica Backmon, PDG de la Northern Virginia Transportation Authority – une organisation régionale qui élabore le plan de transport à long terme pour la Virginie du Nord – pour obtenir son avis.

“Elle a dit: ‘Eh bien, c’est la première fois que j’en entends parler'”, se souvient Roem de sa conversation avec Backmon.

“Si l’administration n’a jamais contacté quelqu’un de la Northern Virginia Transportation Authority à propos de ce projet, cela me dit que ce n’est pas prêt pour les heures de grande écoute, quel que soit le sens de l’imagination”, a-t-elle déclaré.

Roem a déclaré que résoudre les problèmes de transport de la région nécessite une coordination minutieuse au fil des années.

“Il est très difficile de justifier comment ce projet a vu le jour, alors que l’une des principales parties prenantes de Potomac Yard – la Northern Virginia Transportation Authority, qui a déjà investi dans Potomac Yard – n’était pas à la table dès le début de cette idée”, a déclaré Roem. dit. « La bonne gouvernance est censée être cohérente dans toutes les administrations. »

Si le quartier des divertissements imaginé par Ted Leonsis, partenaire majoritaire de Monumental, Youngkin et Wilson devait être construit, cela nécessiterait des améliorations majeures des transports dans la région.

“De toute évidence, le métro Potomac Yard aurait besoin d’améliorations importantes”, a déclaré Roem. « Nous savons que la route 1 va poser problème. Vous pouvez même discuter de George Washington Parkway et de toutes les routes qui l’entourent. Mais voici le problème : ces 150 millions de dollars proviennent-ils de Smart Scale ? De NVTA? Est-ce que cela vient d’une autre source de financement ? Cela pourrait avoir des implications à l’échelle de l’État ou de la région.

L’arène retarderait-elle les projets de transport et de sécurité ?

Roem remet en question la sagesse – ou l’équité – de détourner l’argent d’autres projets de transport pour financer les améliorations du Potomac Yard.

« Qu’est-ce que cela signifie pour mes électeurs de Haymarket qui attendent depuis des années un survol de la route 15 au-dessus des voies ferrées afin que nous puissions éviter des accidents comme ceux que nous avons eu là-bas ? Maintenant, on va leur dire : « oh, nous pouvons investir entre 150 et 200 millions de dollars d’avance pour un accord d’arène, mais nous ne pouvons pas donner la priorité à votre sécurité, alors que nous voyons les coûts augmenter d’année en année, pour un projet ». cela n’est pas financé », a déclaré Roem.

Roem a déclaré qu’elle avait obtenu de l’argent pour la première phase de son projet de route 28 : « Nous avons besoin d’argent pour les phases deux et trois. Cet argent ne serait-il pas mieux dépensé pour la sécurité routière sur la route 28 ?

Les projets de circulation et de sécurité coûtent cher – mais devraient être une priorité, a-t-elle déclaré.

« Nous pouvons faire beaucoup de choses avec 150 à 200 millions de dollars », a déclaré Roem. “Je peux obtenir 11 ronds-points modernes pour 50 millions de dollars. Savez-vous combien de vies je pourrais sauver avec cela ?”

Alors que Roem a déclaré qu’elle avait « tellement de problèmes » avec les plans de financement actuels, « une partie du rôle de législateur est que vous devez voir quel sera l’ensemble du paquet, avant de prendre une décision sur la façon de voter, dans un sens. ou l’autre.

Roem a déclaré que l’administration et les partisans devront fournir des détails : “Ils doivent retourner à la planche à dessin et trouver une solution, car le paquet qu’ils ont déployé en ce moment, tel qu’il est aujourd’hui, je ne peux absolument pas le soutenir.”

« De vagues platitudes sur la fiscalité ne constituent pas une politique : vous devez montrer aux gens d’où viennent les dollars et les centimes », a déclaré Roem. “Vous ne pouvez pas prétendre que vous allez réorienter l’argent du transport d’une chose à une autre, sans dire ensuite ce que vous déménagez.”

WTOP sollicite les commentaires du bureau de Youngkin.

