“Savez-vous à quel point vos enfants frappent fort ?” – Section locale de Shaw

MORRIS – L’entraîneur Alan Thorson a donné une instruction à son équipe Morris avant la victoire 35-14 en quart de finale de classe 5A de samedi soir contre Mahomet-Seymour.

“La dernière chose qui a été écrite sur notre tableau dans le vestiaire, et la dernière chose dont nous avons parlé avant de sortir sur le terrain était:” Faites de ce match le plus physique auquel vous ayez jamais joué.

“Pendant le match, les arbitres m’ont demandé : ‘Savez-vous à quel point vos enfants frappent fort ?’ Donc je suppose que les enfants ont pris ça à cœur. Difficile de savoir par où commencer pour parler de ce jeu. Chaque unité a très bien joué.

Morris était en effet physique des deux côtés du ballon, sans doute inspiré par les mots sur le tableau des vestiaires.

Ils ont donné le ton au début du match, alors que Morris a remporté le tirage au sort et a choisi de recevoir le coup d’envoi d’ouverture. Matt Stark a rendu le coup de pied de 22 verges au Morris 28, puis une faute personnelle sur les Bulldogs après que le jeu l’ait déplacé vers le Morris 43.

Morris a couru le ballon lors de ses 11 premiers jeux – avec les porteurs de ballon Ashton Yard, Jacob Swartz et Sam Reddinger suivant une ligne offensive de Justin Newman, Aidan King, Justin Hemmersbach, Nick Perry et Mason Stapleton qui pèse en moyenne environ 290 livres – pour atteindre les Bulldogs ‘ Ligne de 8 mètres. Là, le quart-arrière Carter Button a trouvé le receveur AJ Zweeres dans le coin gauche de la zone des buts pour un touché.

Il était alors temps pour la défense de passer à l’action.

Au coup d’envoi qui a suivi, Morris a forcé un échappé, mais l’homme de retour de Mahomet-Seymour, Donnavan Lewis, a récupéré sa propre chute. Lors du premier jeu des Bulldogs après la mêlée, le porteur de ballon Lucas Johnson a été durement touché et a tâtonné. Cette fois, le ballon rebondit droit sur Zweeres, qui tomba dessus au Mahomet-Seymour 30.

Morris célèbre la victoire du match des quarts de finale de l’IHSA contre Mahomet-Seymour le samedi 12 novembre 2022 au Morris High School (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Morris a transformé ce chiffre d’affaires en un touché lorsque Button a de nouveau frappé Zweeres, cette fois à partir de 23 verges sur les 4e et 3e, et a pris les devants 14-0 avec 3:49 à jouer au premier quart.

Même avec la puissante offensive Mahomet-Seymour, qui a marqué lors de ses deux possessions suivantes, le déficit de deux touchés était trop lourd à surmonter pour les Bulldogs.

Morris a pris une avance de 21-14 à la mi-temps, qui aurait pu être plus importante s’ils n’avaient pas perdu un échappé à l’intérieur du Mahomet-Seymour 10 et avaient un panier à la fin de la mi-temps rebondissant sur le montant droit.

L’une des principales armes de Mahomet-Seymour toute la saison a été le receveur Quenton Rogers. Rogers a marqué une paire de touchés tout en prenant un cliché direct de la formation Wildcat, mais en tant que receveur, il a capté une passe pour 18 verges, un écran à bulles qu’il a attrapé sur la ligne de mêlée. Le demi de coin Morris Broc Grogan a joué une couverture serrée sur Rogers, qui est entré avec 58 réceptions pour 1124 verges lors des 11 premiers matchs, et ne lui a pas permis une réception sur le terrain pendant tout le match.

“J’étais physique avec lui sur la ligne”, a déclaré Grogan. « Je ne voulais même pas qu’il entre dans son itinéraire. Au fur et à mesure que le match avançait, ma confiance ne cessait d’augmenter. Tout ce que j’ai entendu toute la semaine, c’est à quel point le numéro 5 est bon [Rogers] est. N° 5, N° 5.

« J’arrive pratiquement à couvrir le meilleur receveur de l’autre équipe chaque semaine. J’aime obtenir la couverture du chien comme ça. Je l’avais à la ligne, et nous avions [safety] UN J [Zweeres] aider au-dessus de lui. Il a capté cette passe d’écran, mais il n’a rien obtenu sur le terrain. Il était assez frustré à la fin du match.

Morris a constamment proposé de gros jeux en défense, car Zweeres avait une interception pour accompagner sa récupération d’échappé, et Luke Brown a ajouté une interception. Daniel Spencer a également eu un sac.

Au début du quatrième quart, Mahomet-Seymour traînait 28-14 et faisait face aux 4e et 4e du Morris 37. Le quart-arrière Wyatt Bohm était sous pression mais s’est échappé, et il semblait qu’il avait l’angle pour obtenir le premier essai. Reddinger a cependant fermé rapidement et a arrêté Bohm pour un gain de 1 mètre et un revirement sur les downs.

Morris est ensuite entré dans la formation en T et a parcouru 63 verges en 13 jeux, tous les points, Reddinger marquant le dernier TD du match avec 3:26 à faire alors que Morris mangeait 7:50 hors du chronomètre.

“Parfois, les gens voient cette attaque et pensent que c’est du football ennuyeux”, a déclaré Hemmersbach, partant depuis quatre ans. «Nous l’aimons sur la ligne offensive, cependant. C’est juste savoir qu’il faut battre le gars devant soi et être plus physique que lui.

“C’est le football de Morris.”

C’était certainement samedi soir.