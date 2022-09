Saveur avec vue – Kelowna Capital News

– Paroles de Joanne Peters Photographies de Lia Crowe

Granville Island regorge de choses dans ses quelque 40 acres : l’ancien site industriel abrite des théâtres, des galeries d’art, des boutiques spécialisées et bien plus encore. Cependant, là où la péninsule urbaine brille vraiment, c’est dans ses offres culinaires.

Le marché public est célèbre pour tout, du crabe frais aux beignets aux pommes de la taille d’assiettes. Et même s’il est agréable d’en faire une journée de pâturage, rien de tel que de s’asseoir pour un repas dans l’un des restaurants remarquables de Granville Island avec des vues sur la mer et la ville.

Tap & Barrel Bridges est la nouvelle destination culinaire de l’île, et nous sommes prêts à l’appeler un coup de grâce. Presque toutes les 800 places du restaurant offrent une vue imprenable sur False Creek, la marina et le West End ; il y a le pont de la rue Burrard et au-delà, English Bay et les montagnes de la Côte-Nord. Le patio chauffé et couvert toute l’année, ainsi que le balcon supérieur prolongé avec un toit rétractable, offrent près de 400 sièges combinés, les parasols assortis au jaune tournesol emblématique du bâtiment.

Un bref aperçu de l’histoire : le restaurant emblématique, situé dans l’ancien édifice Arrow Transfer, a ouvert ses portes en 1980. Bridges a été l’un des premiers locataires phares à emménager dans le centre culturel exploité par la Société canadienne d’hypothèques et de logement. L’endroit est proche du cœur du propriétaire de Tap & Barrel, Daniel Frankel; ses parents ont déménagé sa famille d’Israël à Vancouver pour aider à donner vie à Bridges avec une équipe de fondateurs sur le site autrefois abandonné.

Outre l’extérieur ensoleillé du lieu, la majeure partie du restaurant a changé, l’intérieur ayant été aménagé jusqu’aux poteaux et reconstruit avec un nouveau plan d’étage et de nouveaux équipements. C’est un espace plus ouvert et aéré qu’auparavant, avec des tables de boucher et des cabines donnant sur l’eau à travers des baies vitrées. Il y a des téléviseurs à écran plat pour les jeux sportifs; une cheminée vitrée à une extrémité ; une « salle de bibliothèque » à l’étage où les gens peuvent feuilleter des livres ; et des accents qui rendent hommage au patrimoine marin de la communauté, avec des miroirs ressemblant à des hublots et un mur de bouées en bois pendantes et patinées. Il y a même des œuvres d’art de Frankel ici et là. (Lève les yeux, waaay.)

Josh Gale, chef exécutif du développement culinaire, a créé un menu qui fusionne l’accent mis par Tap & Barrel sur les plats réconfortants haut de gamme avec la cuisine à base de fruits de mer pour laquelle Bridges était connu.

Quiconque a fréquenté Bridges reconnaîtra instantanément le César aux fruits de mer chauds – les légumes verts parsemés de crevettes à l’ail poêlées, de flétan et de saumon, le tout garni de fenouil râpé, de croûtons maison, de câpres croustillantes et de parmesan dans une vinaigrette crémeuse. Un agréable bouillon de tomate et de fenouil est la base savoureuse du cioppino aux fruits de mer, avec des moules, des crevettes poêlées, du flétan et des pommes de terre dorées du Yukon.

Ensuite, il y a les célèbres nachos Bridges, un favori des locaux avec des croustilles croquantes saupoudrées de cumin, du cheddar, de la mozzarella fumée, des jalapeños marinés, des olives noires, du pico de gallo, du fromage feta, de l’oignon vert, de la coriandre et de la crème sure. (Recherchez le « b » dans le menu pour les éléments de menu qui sont des classiques de Bridges.)

Ensuite, il y a des plats nouvellement créés, tels que le houmous et le pain plat za’atar cuit à la commande avec de la feta fouettée et de la harissa ; wraps de laitue Valentina au miel, avec du poulet frit croustillant ou du chou-fleur, ainsi que des garnitures comme du maïs carbonisé et des graines de citrouille rôties; et un macaroni au fromage aux truffes et aux champignons monté sur l’échelle des saveurs avec de la roquette, de la béchamel au cheddar fort et de la chapelure au parmesan. Les nouilles de ce plat proviennent d’InGrain, une entreprise de la Colombie-Britannique. d’autres fournisseurs locaux incluent Mario’s Gelato et Island City Baking Co., pour n’en nommer que quelques-uns. Nous aimons que les fruits de mer soient Ocean Wise.

La liste tournante des robinets est purement BC, les 32 robinets représentant certaines des meilleures bières de la province : pensez à Brewhall Beer Co., Wildeye Brewing, Red Truck Beer Company, House of Funk Brewing Co., Granville Island Brewing et Superflux Beer Company. Seize vins sont à la pression et le système permet de servir des options premium au verre. La liste se penche sur le local, mais cet emplacement est le premier de Tap & Barrel à proposer des bouteilles internationales. Les desserts ne sont pas une réflexion après coup entre les mains de l’équipe culinaire, avec jusqu’à six sélections ; nous adorons le pudding au caramel collant, composé d’un gâteau chaud aux dattes et à la mélasse, d’une sauce onctueuse au caramel, de la glace à la gousse de vanille de Mario et de noix confites addictives.

Vols de bière et de vin, happy hour et brunch sont tous disponibles; c’est un endroit pour se détendre, s’imprégner de tout et jouer au touriste dans votre propre ville.

À l’extrémité opposée de Granville Island se trouve une autre superbe destination gastronomique au bord de l’eau. Le restaurant Dockside du Granville Island Hotel dispose d’un espace intérieur élégant avec des fenêtres et des plafonds à double hauteur et un aquarium de 50 pieds ; le cadre extérieur, avec une belle verdure, des fleurs et même quelques cerisiers, permet de dîner en plein air serein.

Les vues ici sont uniques, car vos yeux suivent les confins de False Creek vers Telus World of Science, la ligne d’horizon de la ville en face; il y a tellement d’activités marines à observer, des gens sur des planches à pagaie aux bateaux-dragons qui sillonnent les eaux et aux voiliers qui partent en mer. Des espaces de patio distincts totalisent un peu plus de 200 sièges, avec des sections de style cabanon et des chaises basses de luxe autour de magnifiques tables de feu en marbre.

Les fruits de mer Ocean Wise jouent un rôle de premier plan dans le menu du chef exécutif Zach Steele, avec des plats tels que des pétoncles dodus poêlés servis avec de la purée d’amandes, des haricots verts, du bacon, des pommes et du cresson et habillés d’une vinaigrette chaude à l’échalote ; et saumon arc-en-ciel accompagné de ragoût de haricots chorizo ​​et cannellini et de cavolo nero, une variété italienne vert foncé de chou frisé. Le flétan est présenté de manière innovante ; le filet grillé se présente dans une piscine de purée de maïs crémeuse avec du céleri, des cubes de pomme de terre et de carotte, et des huiles de piment et de ciboulette. Les saveurs évoquent le genre de chaudrée nourrissante dont un marin aurait envie.

Steele donne habilement de la texture à ses plats; prenez les betteraves et les carottes rôties savoureuses avec le croquant d’orge soufflé, l’onctuosité du labneh dans une vinaigrette à l’estragon bien équilibrée.

Il y a d’autres petites attentions ici : tous les pains plats du restaurant pour les mains (comme la roquette au pesto-prosciutto ou le saumon fumé à chaud) sont faits maison par le sous-chef exécutif Joel Chiasson, tandis que les pains et les petits pains proviennent de La Baguette, un fournisseur local anciennement sur Granville Island. Les autres fournisseurs d’ici que Dockside est fier de soutenir sont Two Rivers Specialty Meats, Mikuni Wild Harvest et Oyama Sausage Co.

Étant dans un hôtel, Dockside est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner, l’happy hour, le dîner et le brunch du week-end. Cherchez de la bière locale comme Red Truck Beer Company, Four Winds Brewing et 33 Acres Brewing Company ; les spiritueux d’Ampersand Distilling Co. de l’île de Vancouver; et les vins de Blasted Church Vineyards et de Stoneboat Vineyards, en Colombie-Britannique, entre autres.

Les desserts ici sont traités avec autant de réflexion que les plats principaux. On adore l’idée de partager la triple mousse au chocolat – avec génoise blackout, mousse au chocolat au lait, mousse au chocolat blanc, glaçage miroir au chocolat noir et anglaise à la vanille – et la tarte au citron digne d’Instagram, avec sa compote d’orange caramel et son chapeau de meringue sèche .

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

