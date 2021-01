Dustin Diamond «traverse beaucoup de douleur» alors qu’il combat un cancer de stade 4, prétend-on.

La star de la télévision, qui est surtout connue pour avoir joué Samuel ‘Screech’ Powers dans Saved By The Bell, a été transportée à l’hôpital plus tôt ce mois-ci après avoir ressenti une douleur sur tout le corps, puis a été diagnostiquée avec un cancer de stade 4.

Maintenant, il est rapporté que Dustin, 44 ans, « va être à l’hôpital pendant un certain temps » pendant qu’il reçoit un traitement.

Une source a déclaré à Us Weekly: « Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon du tout. Il va rester à l’hôpital pendant un certain temps. Il subit ses traitements maintenant. C’est dur, c’est très dur.







«Il souffre beaucoup, mais il garde toujours le moral. En ce moment, il souffre juste.

« Il a ses hauts et ses bas là où il est super une minute, mais ensuite il peut avoir beaucoup de douleur – des larmes. C’est une période tellement émouvante. »

La source a ajouté: « Il a une poignée de personnes qui sont dans son cercle proche – sa petite amie étant l’une d’entre elles. Ils n’ont aucune idée quand il peut rentrer chez lui. »

Le miroir a contacté le représentant de Dustin pour un commentaire.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que Dustin avait reçu un diagnostic de cancer.







Une déclaration publiée sur sa page Facebook disait: « Pour le moment, nous pouvons confirmer que Dustin a un cancer. Dustin divulguera plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles et qu’un plan pour aller de l’avant sera fait.

« Nous demandons à chacun de respecter la vie privée de Dustin pendant cette période difficile. Toute positivité et prières sont appréciées. »

L’ami proche de Dustin, Dan Block, a déclaré au Sun qu’il avait une « énorme bosse » sur le cou, mais l’acteur avait retardé son examen.